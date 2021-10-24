陳柏惟罷免案在民進黨全力動員反制下，仍然獲得通過，反映台灣民意「反中」退潮與「討厭民進黨」再回潮兩現象。但在野黨沒有得意的本錢，大陸也不應過於樂觀解讀。「刪Q」是台灣政治風向轉變的第一步，若要贏得2022及2024兩場選舉，扭轉台海危局，重構兩岸和平，需要更珍惜和重視台灣自下而上的草根力量。

反中退潮反綠回潮

台灣基進陳柏惟是民進黨2020大選「抗中保台」路線的獲益者，當選後自甘成為民進黨反中側翼，並不認真經營選區，問政亦無突出表現，但言語粗鄙、行事充滿爭議，引發選區民眾反彈，因而發動罷免，但在「反中有理」護航下，獲民進黨力挺，最終「刪Q」成功，某種程度代表反中狂潮退去。

不過，此罷免案的不同意票仍然達到73433票，不同意率為48.52%，而且罷免案通過後，不但未見蔡總統和綠營地方人物的謙卑和歉意表現，還硬將支持陳柏惟與「守護台灣」相掛鉤。說明反中潮水雖退去，但反中基本盤依然堅實，民進黨的底氣還在。放眼2022、2024兩場選舉，民進黨仍有高度自信，一邊持續增強對輿論的控制和壟斷，另一邊倚靠青年支持者，藉由操作兩岸對抗、台海緊張，掩蓋自身的施政弊病，延續綠色執政。

民進黨從2018大敗、2020大勝的經驗中嘗到甜頭，即便2022地方選舉敗選、藍營維持多數地方執政的版圖，但只要2024大選重新把主軸拉回「抗中」和「拒統」，再利用印太緊張情勢贏得美、日等國際力量加持，民進黨很可能再次得逞，成為壓垮兩岸和平的最後一根稻草。

無論如何，「刪Q」成功仍意味反中退潮、反綠回潮，未來2年如何阻止反中回潮，就需要更富有政治智慧與遠見的因應策略。回顧過去20年兩岸關係的經驗和教訓，每當兩岸關係最好、兩岸交流合作最為得心應手時，往往同時具備兩大要素：一是中美關係穩定、互動順暢；二是大陸對台政策及作為順應台灣民意。

反之，若這兩個要素不存在，就是兩岸關係最糟糕、最危險的時候。2016年時，民進黨不敢貿然毀壞馬政府8年的兩岸成果，蔡總統就職之初的兩岸論述甚至離九二共識只剩一步之遙，和今天把「抗中保台」掛在嘴邊的民進黨簡直天壤之別。這其中，美中交惡固然是大背景，但也和2019年民進黨「撿到槍」，順勢將反統民意逐步轉化為支持的策略密切相關。

善意對待兩岸交流

「搞好對美關係，就搞定台灣」是北京慣有思維，但這個論斷不盡然準確。以拜登上任這半年為例，大陸「軟硬兼施」固然令美方重回一中政策、台海戰略模糊的承諾，但這僅僅有助於避免短期內台海的軍事衝突風險，也能一定程度藉由華府之手控制民進黨不走向法理台獨，卻不能從根本上轉變台灣「聯美抗中」的戰略傾向，更難以引導台灣民意轉向認同北京所倡議的「和平統一」規畫。

若要真正落實「寄希望於台灣同胞」，北京就不應視台灣為中美關係下的依變項。因為從「刪Q」成功中看到，台灣人民正在自下而上凝聚出改變的力量，未來這股力量有機會在2024把民進黨趕下台，讓挑動兩岸敵意和戰端的激進力量出局，也讓基於九二共識的和平發展路線圖重新導正兩岸關係。唯有這樣，兩岸和平才能重新找到內生動力，兩岸未來的進一步融合也會真正得到台灣民眾的期待和支持。

2019年1月大陸國家主席習近平提出的台灣方案，是大陸實現和平統一的終極規畫，短期對台政策仍是和平發展、交流合作，不幸的是當時被民進黨利用，成為其勝選的工具。台灣即將進入選舉熱季，大陸多揮舞兩岸和平的大旗，善意對待兩岸交流，台灣就會從內部產生維護兩岸和平的力量，自下而上挽救台海和平於危局。