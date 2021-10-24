50年前的今天—10月25日台灣光復節，中華民國政府出席第22屆聯合國大會代表團當然首席代表、外交部長周書楷在大會上主動宣布退出他自己參與創建的聯合國。接著，大會投票通過2758號決議案，聯合國中國代表的席位由中華人民共和國繼承。這固然是我政府自1949年播遷台北以來在外交上最重大的挫折；國際媒體也認為這是美國自聯合國成立以來遭到的最慘重失敗。

但是雖然時間過去了，台灣有一些不明就裡的人責怪老蔣總統當年採取「漢賊不兩立」的立場，下令退出聯合國是一項重大決策錯誤。如今很多歷史文件先後問世，可以從中找到歷史真相，還他一個公道。其實採取「漢賊不兩立」外交路線的是有強大實力做後盾的毛澤東，而不是被動因應的老蔣總統，這可以從毛澤東三次談話證明。

其一是早在1956年，毛澤東就向印尼蘇卡諾總統公開表示：「如果聯合國有台灣代表，我們可以等一萬年也不進去。」

其二是根據承認中共常駐聯合國代表團代表之一的熊向暉回憶錄透露，毛澤東曾在1957年1月27日中共內部的第一次會議上說：「我們也不急於進聯合國，就同我們不急於跟美國建交一樣。我們採取這個方針，是為了盡量剝奪美國的政治資本，使他處於沒有道理和孤立的地位。… 拖的時間越長，欠我們的帳就越多。越拖越沒有道理，在美國國內，在國際輿論上，你就越鼓勵。」

其三是在美國提出顧及現狀的「雙重代表權草案」之後，毛澤東又指示周恩來總理以外交部名義發表正式聲明：中國人民和中國政府堅決反對「兩個中國」、「一中一台」或類似的荒唐主張，堅決反對「台灣地位未定」的謬論，堅持反對「台灣獨立」的陰謀。只要在聯合國裡出現「兩個中國」、「一中一台」、「台灣地位未定」，或其他類似情況，中華人民共和國政府就堅決不同聯合國發生任何關係。

面對毛澤東在外交上欽定的不妥協方針以及尼克森總統改採與中共和解的政策，老蔣總統心知肚明，1971年在聯合國處理中國代表權問題時國際形勢對我不利，必須做最壞打算，以及必要時斷然主動宣布退出聯合國，以維護國家尊嚴而免遭羞辱。這也應該是老蔣總統在期間發表「莊敬自強、處變不驚」談話以安定民心士氣的背景。

（作者為退休大使）

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