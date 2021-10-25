台灣僅彈丸之地，得之無所加，不得無所損。

海外丸泥，不足為中國之廣，裸體文身，不足共守。日費天府金錢而無益，不如徙其人而空其地矣。

——《清聖祖實錄選輯》

據史籍記載，清康熙平定台灣鄭氏政權後，並未立即將台灣納入中國版圖，經八個多月的躊躇展望，決心「棄台」，才有上述中的「徙其人而空其地」的言論。後全仗施琅力爭，大學士李霨又從中斡旋，這才決定設立官府，派置駐軍。這一舉對後世有著深遠的影響，當年施琅若不力爭，清廷平定鄭氏後即棄台，將島上軍民盡數內遷，則西方侵略者勢必重來，台灣便再也不是「中國不可分割的一份子」。

施琅的原話是這樣的：

「台灣雖一島，實腹地數省之屏蔽，棄之則不歸番、不歸賊，而必歸荷蘭……無台灣，則澎湖亦不能守……棄之必釀成大禍，留之誠永固邊疆。」

當時世界正處於殖民掠奪時期，早在「棄台論」出世的六十年前，台灣就被荷蘭、西班牙相繼佔領，即使清廷真有能力對台灣「徙其人」，還真能「空其地」嗎？這場「台灣棄留〞的朝議，最終以康熙皇帝接受施琅的「留台論」主張，於1684年4月，將台灣納入中國版圖。

自康熙起，就有沿海移民遷入台灣，至乾隆年間，台灣人口已破百萬，其經濟貿易，也與大陸緊密相連，兩岸間商船遊走頻繁，貿易繁榮，台灣物產渡海遠銷內地，五千年文明以來這彈丸之地，至此成為中國密不可分的東南重鎮。

於滿漢而言，有人將施琅視為漢奸，但對於中華民族來說，施琅的《恭陳台灣棄留疏》，卻實實地固守住台灣這座東南海域的重要門戶。

曾經，我一個教國中歷史的台灣朋友向台下的學生講述這段歷史，你猜學生有什麼反應？當時施琅就不該多事。既然當年康熙曾經想將台灣拋棄，那今日中國也將台灣拋棄好了。由此可知，在教科書將中國史大幅刪減的今時今日，台灣小朋友早已沒了對中國的認同感，哪怕他的祖先曾經來自大陸某一方，他們也活得像是無根一代，隨波逐流。

1988年以前，台灣是黨國教育，即使兩岸在現實中仍然彼此隔絕，可心裡卻是一個中國的認同感，至少在教科書上是如此。我母親說，她唸書的時候，地理課本中談到台灣的部分近乎寥寥，她對於台灣最長的河流——濁水溪的位置，並沒有清晰的概念，卻很清楚長江是從哪發源的，黃河的入海口在哪，在這樣的教育理念下，並不會有「我是台灣人」、「我是中國人」、「我是台灣人也是中國人」這樣壁壘分明的聲浪。

我還記得我讀書的時候，還好奇地指著歷史課本，問老師，為什麼淝水之戰中，符堅的百萬雄師（號稱）對東晉八萬軍力，竟如此不堪一擊？還會反思，如果甲午戰爭中清朝沒有割讓台灣，如今兩岸會是什麼境況。

有清晰的史觀，能觸摸到歷史的源頭，深知何謂大勢所趨。

如今，教育去中國化的結果，是一代代年輕人活成了無根之萍，不在乎自己源自哪方，對「大歷史觀」也沒有清晰的認識。

寫到這裡，我目光充滿迷茫，我似乎再也看不見某間教室裡，一個女孩指著課本問老師，為什麼符堅坐擁百萬雄師，還會敗給東晉？

我再也聽不見女孩說，倘若甲午之戰清朝勝了，我們就不會被日本殖民，現在就是中國的領土。

中華民族這艘小舟在風雨消磨中悠悠駛過五千年文明，期望在我們有生之年裡，能夠看見它駛向兩岸人民敞開、包容、友善的臂彎，最終抵達民族復興的終點。（納蘭採桑/台南）

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