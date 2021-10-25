台灣的大美人林志玲是加拿大多倫多大學西方美術史及經濟系雙主修畢業。也是名模特兒，能演能唱，還成立慈善基金會從事公益，很有愛心，是許多男士的夢中情人。但是台灣男人都很膽小，沒有人敢去追，以致年過40歲尚未出嫁，最後卻被日本人追去了。難怪林志玲的父親曾說：「台灣男孩子都膽小，沒人敢去追他女兒，結果被日本人搶走了，真是遺憾。」

大美人沒人敢追

確實有些遺憾，好在那位日本男士，似乎條件還很不錯，希望他能善待這位大美人，為中日聯姻留下佳話。

條件優厚的女性，有時擇偶會有些困難，一直是事實。男孩子怕追不上，追上了將來怎麼捧著老婆，也有憂心。有位朋友女兒已三十七、八歲，一直希望我們替她介紹男朋友。後來朋友女兒又考上博士班，我告訴這位朋友，找男朋友的事恐怕更困難了。

蘇老師被我追到了！

不過我要告訴男士們，如果真有心儀的女士，不要太擔心是不是追得上，坦白說，追不上又怎麼樣？沒怎麼樣。如果追上了，而那個女孩子真的是賢妻良母，你不是一輩子活在幸福裡嗎？

以我自己的例子來說，妻子蘇老師與我是成大同學，同年不同系。蘇老師畢業時全校第一名，蘇老師端莊漂亮，非正式的評為校花，多少男士心嚮往之，但都膽小，沒人敢去追。我追了，如今我們結婚58年，真是恩愛一生一世，我賺到了，她也賺到了。

我們成大有些同學很稀奇，說奇怪蘇法昭怎麼被王建煊追去了？那個意思好像是，王建煊追得上，他們應該也可以追得上。說這樣的話有甚麼意思呢？誰叫你們沒膽量呢？

從前有對研究所同班的男女同學，兩人都非常優秀，互相仰慕。女的一直等男的來追她，男的也夜夜作夢，就是不敢去追。畢業後各自出國各分東西，分別婚嫁。30年後，在台北相見，訴說往情，不勝唏噓，為當年的羞於表達，感到無限遺憾。

因為他們當前的婚姻並不美滿，有一對已經離婚了。這怎麼說呢？真不知道怎麼說？只能說姻緣不夠吧！但勇敢一點，姻緣不就夠了嗎？

美滿姻緣神安排

但現在有些男孩子，似乎很有膽量，拚命去追人家，追不上就恐嚇，要拿刀殺人，同歸於盡，這叫那門子膽識？也不撒泡尿，照照自己的樣子。我跟蘇老師婚後有時聊天，我說當年我追你，如果你沒嫁給我，我會難過，但不會太傷心，更不會去跳樓，因為追不到，本來就是結果之一。

其實講到婚姻，大家仔細想想，其中的姻緣，真是講不上來，你怎麼會跟這個人認識，又婚配一輩子。我們說是緣分，但緣分又是甚麼？冥冥中似乎都有一種力量在安排。我們有基督信仰的人，會認為這都是上帝的安排，只要感恩的接受，就能美滿姻緣度一生。

（作者為前監察院院長，本文作者授權中時新聞網與台灣醒報同步刊登）

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