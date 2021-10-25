國防部正在調整台海防衛作戰構想，美國似乎並不滿意。據報導，前美國在台協會（AIT）主席莫健（James Moriarty）在不久前舉行的「美台國防工業會議」演講時，對台灣放棄「整體防衛構想」轉向遠程打擊、本土空優和控制海上運輸線的傳統作戰方式表達不滿，敦促台灣繼續投資於大量小型武器的「不對稱戰力」。這通常指的是單兵或伍、班層級，就可以操作的飛彈、飛彈載台或無人機。

美國對台灣的防衛作戰計畫有意見已經有段時間，例如認為國防預算應達到GDP的3%，建議採取全島布滿飛彈的「刺蝟戰略」等，但大多透過學者提出也算尊重台灣的選擇。AIT如此下指導棋，或許是台海戰爭風險升高，美國有點心急，擔心中國如果真的動武，台灣「自我防衛」能力不夠，會把美國拖下水。

但「整體防衛構想」是什麼？美國為何那麼感興趣？它真的可以強化台灣防衛能力，嚇阻中共攻台？甚至有機會擊敗解放軍？

「整體防衛構想」的重點

軍事術語有時候咬文嚼字，必須翻譯成白話，行外人士才能理解。國軍作戰構想從反攻大陸轉變為台海防衛後，無論是強調防衛固守、有效嚇阻或者是重層嚇阻，都是按照制空、制海、反登陸的程序實施，目標是尋求濱海決勝、灘岸殲敵。也就是說，無論高層的軍事術語如何變化，基層官兵的作戰模式，基本上是不變的。

這有什麼好處？熟悉。官兵熟悉自己任務，戰爭一旦開始，大家都知道要到哪裡去、做什麼事。幾乎可以不待命令，立即反應，尤其是第一線官兵。

那這有什麼問題？問題是反登陸之後，之後就沒有了。什麼意思？意思是如果濱海不能決勝、灘岸不能殲敵，之後戰爭怎麼打，沒有安排。

為何沒有安排？兩個理由，第一，國軍對濱海決勝、灘岸殲敵有高度信心，認為必然可以造成解放軍重大傷害，從而嚇阻中共軍事冒險。第二個理由則必須專業人士才能理解。通常攻勢作戰，計畫會做到達到目標為止；守勢作戰，則只做到第一次接觸。為什麼？因為攻勢如果順利，可以按照計畫一步一步來；守勢如果守不住，沒人知道後續發展會怎樣。與其預做失敗後的計畫安排，而讓官兵產生僥倖心理，還不如確定目標，以成敗在此一舉，堅定官兵非贏不可的決心。

不懂？好，舉個例子。假設給某個陸軍旅的作戰命令是：全力防守林口海灘，守不住退到關渡打城鎮戰，再守不住，退到陽明山打游擊戰。請問在戰況最激烈的生死關頭，官兵會選擇守，還是退？1948年國共內戰時，國軍經常一退再退，1949年卻打出個古寧頭大捷，就是因為戰場在金門，沒地方可退。有備案的防守命令是很糟糕的。

因此，雖然防衛作戰的細節不得而知，但合理推論，國軍在制空、制海、反登陸的全過程都會全力以赴，不會保留實力。尤其在最後決戰階段，空、海、陸軍所有預備隊，能夠投入的都會投入，這使戰勝的機率增高。但同時也表示，如果失敗，國軍大概也不會有多少殘餘戰力，能夠打城鎮保衛戰了。

問題是，雖然這在戰略上是個合理選擇，但政治上卻很容易被解讀為失敗就投降。現役戰力打殘了，不是還有後備戰力嗎？後備軍人教育召集變嚴格，計畫成立「防衛後備動員署」，就是反登陸之後的安排，也就是「整體防衛構想」的重點。

「整體防衛構想」是前參謀總長李喜明任內所提出，表面上看起來是強調不對稱戰力；李喜明認為兩岸國防預算差距懸殊，台灣不能再用傳統「軍備競賽」式的對抗方式，應該採取不對稱作戰思維，把大部分資源使用在不對稱戰力上。這些小型、致命、機動的武器才真正具備戰場存活能力，而且價格便宜，應是台灣軍購主力。

但實際上，「整體防衛構想」真正的重點，是人民在這場戰爭中扮演的角色。李喜明去年一篇登在美國外交家雜誌（The Diplomat）的文章中強調，解放軍登陸成功後，台灣後備部隊將提供最後一道防護，台灣人民必須接受訓練，以城鎮戰與游擊戰模式，在自己熟悉的社區作戰。

這回答了美國為何喜歡「整體防衛構想」。後備部隊如果結合人民，採取城鎮戰與游擊戰模式，在各地阻擊登陸後的解放軍，那麼台灣就會成為中國的阿富汗。最後結果如何雖然不得而知，但中國肯定被台灣拖垮，就如同美國被阿富汗拖垮一樣。

「整體防衛構想」的爭議

但這種利用人民作戰的戰法有高度的道德性與可行性爭議。軍民結合的防衛作戰源自一戰時期的總體戰概念，已經不符合當代《武裝衝突法》或稱為《國際人道法》的人道主義趨勢。「整體防衛構想」的倡議者並沒有告訴人民，戰爭時平民受《武裝衝突法》保護，軍人攻擊平民將送國際法庭審判；但如果平民拿起武器，就成為合法的軍事攻擊目標。如果台灣人民在自己熟悉的社區作戰，那麼自己的社區就會被摧毀。最後無論結果，都是城市變成廢墟與大量平民的傷亡。倡議者有責任講清楚這一點。

即便不考慮利用平民，也就是用現役軍人或後備部隊，使用不對稱作戰武器作戰，可行性也受質疑。以下用「微型飛彈突擊艇」為例加以說明。

「微型飛彈突擊艇」建案是要打造60艘，約50噸，具機動與匿蹤性，能搭載2枚雄二反艦飛彈的快艇。這種快艇雖然耐波性差，風浪一大就無法出海執行任務，卻能從港口直接發射飛彈攻擊海峽中的敵艦。因而戰時可以隨機部署在全台200多個漁港中，讓攻擊軍防不勝防。以小搏大，是典型的不對稱作戰載具。李喜明任內力推，但之後被海軍以「不符作戰需求」而撤案。

海軍雖然沒有公開說明如何不符作戰需求，但可以做合理推論。微型艇部署在漁港中，在漁船掩護下加上偽裝，確實不易被解放軍衛星或無人偵察機發現，但這只限於開戰前。一旦微型艇發射飛彈，隱匿就曝光，接著而來的，就是解放軍反艦飛彈的報復。微型艇太小，無法部署反飛彈系統，必然被摧毀。

或者說，即便被摧毀，但已經發射2枚飛彈，先摧毀解放軍渡海船艦，仍然划得來。但問題不是那麼看。微型艇被摧毀的同時，將造成周邊漁船的間接破壞，被摧毀的將不只那艘微型艇而已。這種事只要發生過一件，或漁民事先就體會其中的利害關係，那只要微型艇一開進漁港，漁船就會跑光。如此微型艇喪失掩護，最隱匿變成最不隱匿。

「整體防衛構想」更大的爭議，是資源的排擠。雖然不對稱武器價廉，但少量沒用，要大量部署，那花的錢就多了。國防經費有限，如此F-16V是不是要少買十幾架？自製潛艦，是不是要少做幾艘，或根本就不做了？這將削弱國軍制空、制海的戰力。

「整體防衛構想」並沒有排除制空、制海、反登陸的傳統作戰模式，只是在反登陸之後，再加上使用小型不對稱武器的城鎮戰、游擊戰。這在政治上正確，戰略上卻不合理。除了戰機與潛艦數量可能因資源排擠而減少，請問配備不對稱武器的陸軍部隊，要不要打反登陸作戰？如果打，武器適合嗎？如果不打，那麼制空、制海、反登陸的戰力就全部被削弱。結果就是傳統作戰打不好，不對稱作戰也打不好，兩頭落空。曾國藩的名言：「軍事無萬全，求萬全者不得一全」。軍事就是必須冒險，必須選擇。

如果真的那麼喜歡不對稱作戰，戰略上最合理的選擇，就是放棄傳統作戰模式，將資源全部投入不對稱。如此才能建立真正有效的不對稱戰力。不過這種選擇的問題是，國軍官兵必須放棄他們所熟悉的防衛作戰模式，重新學習新的戰術、戰法與武器裝備。這必須進行軍事事務革新，否則只是空談。依照各國經驗，那要花10到20年的時間。而戰術轉換的戰力間隙，是否反而打開解放軍攻台的機會之窗，也必須仔細評估。

AIT施壓會不會改變台灣的防衛作戰計畫，不得而知。但期望主事者能從國防專業而不是政治上思考。讓我們再掉一句《孫子兵法》的書袋吧：「不知三軍之事，而同三軍之政，則軍士惑矣。不知三軍之權，而同三軍之任，則軍士疑矣。三軍既惑且疑，則諸侯之難至矣，是謂亂軍引勝」。台灣國防，禁不起亂。

（作者為台灣國際戰略學會執行長、博士，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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