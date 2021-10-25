基進黨立委陳柏惟於日前遭到罷免，成為中華民國第一個被罷免的立法委員，陳柏惟當初以空降的方式至台中參選立委，以「抗中保台」為競選主軸，獲得選民青睞，一舉擊敗在地長期經營的顏家班少主顏寬恒，成為令人矚目的青年立委。

陳立委因為打著「抗中保台」的大旗，自然選擇國防外交委員會，希望能一展長才，但是他因為閱歷不夠，對國防事務也不熟悉，若是能虛心研究，或邀請具軍事背景的人來擔任助理，虛心受教，增加自己的軍事知識，也可有所作為，但是他當選後忙著上政論節目，晚上開直播，這些已佔去他大部分的時間，沒有時間去做功課，怎麼會有良好的問政品質。

況且，選舉激情已過，呼口號式的意識形態已不管用，民眾要看實打實的問政內容，結果陳立委的「抽砂為潛艦開道」、「香港人來台當兵」、「中國好打還是美國好打」等經典名言，充分顯示出他對國防事務的無知，而在國會大放厥詞，而三番兩次以「脫口秀」方式質詢國安首長，早就引起民眾的反感，日前更以全台語質詢國防部邱國正部長，引發爭論，無非想要製造話題，以深化他「台派」的印象，想不到輿論不買帳，連忙道歉後，已經於事無補。

台灣民主化這幾十年來，民眾對於國會議員的要求已經越來越高，尤其現在電視、網路、直播如此發達，任何委員的一言一行都必須攤在陽光下接受檢視，若是不用功、不專業的委員老在國會裡打高空、賣弄意識形態，遲早會遭到民意的反噬。

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