陳柏惟被罷免，別人不急，有一個人急了，就是林昶佐，開票結果才公布，他就忙不迭地向國民黨主席朱立倫喊話：「冷靜思考，適可而止」。奇怪咧！朱立倫有講什麼話嗎？他頂多就是說當前的要務是全力拚公投。他壓根兒都沒提到林昶佐，自作多情幹嘛？莫非做了什麼虧心事？

相信陳柏惟被罷，全部過程都被林昶佐鉅細靡遺銘記下來，也許，這就是他未來的寫照。陳和林有諸多相似之處，這才讓林感到害怕，這次大綠幾乎總動員，連蔡總統都親自撂話，高鐵也差點為之開專列，又怎樣呢？結果就是這樣。

這有兩種解釋，一是綠營那套｢抗中保台｣不管用了，民進黨的支持力已經疲乏；二是大綠有自己的盤算，有小綠不多、沒小綠不少，自有人補時力、基進空缺。小綠們別太抬舉自己了，說什麼對岸聯合打壓，你們真的沒那麼重要！

陳柏惟的罩門是他的｢三毒｣及肇逃；林昶佐的盲點是抱官方大腿、自家地盤被誣指疫情破口而不反駁，地方要這種民代幹嘛？看清楚了，選民不是為報復而罷免，實在是因為民代做得太不像話，除了一味護航，幫執政者擦脂抹粉外，有替老百姓講過一句公道話，辦過一件實事嗎？

林昶佐應該沒忘記環南市場那一幕，面對地方選民的嗆聲無言以對，這下心虛了吧！

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