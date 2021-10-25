擬議N年的基隆捷運，八堵基隆段該怎麼走，台北市長柯文哲和基隆市長林右昌隔空駁火。

柯P表示，基隆輕軌變成基隆捷運，經費暴增，「用四年半把騙局升級成更大的騙局」，八堵到基隆段還是無解，「八堵到基隆那段，是等反攻大陸以後再處理嗎？」柯痛批台灣政治常常是這關騙得過去，就先騙過去再說。

林右昌甩鍋前交長林佳龍主持的四長會議共識——基隆捷運將與新北市汐東線整合，八堵到基隆段就是分階段處理。林右昌神來一句:「科技都已進入元宇宙了，柯市長的思維怎麼還停留在反攻大陸、解救大陸同胞的年代裡？」

民進黨文宣厲害之處便在於「聲東擊西」，永遠用另一個話題來移轉攻擊焦點，不和攻擊方糾纏在同一個話題。大家在討論基捷八堵到基隆段如何走的問題，林右昌卻避重就輕，絕口不提基隆輕軌和捷運從未做過可行性研究，也絕口不提欺騙基隆市民5年的事實，卻另闢戰場，冒出一句「元宇宙」。

元宇宙是指集結VR（虛擬實境）、AR（擴增實境）、AI（人工智慧）、雲端、5G、區塊鏈等新興科技，可創造一個可以身歷其境的3D虛擬世界。林右昌以元宇宙諷刺柯文哲，林右昌若真是掌握了「元宇宙」的關鍵科技，何不運用元宇宙科技，讓基隆和新北市居民往來3D的虛擬捷運網絡？又何必花費4、500億興建一條進不了基隆的實體基捷呢？

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