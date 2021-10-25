民眾黨立委高虹安10月25日質詢衛福部長陳時中指出，衛福部從8月23日起就沒有公布高端疫苗到貨數量，以及封緘數量，資訊完全不透明。陳時中回覆已施打高端疫苗136萬劑，還有230萬劑庫存，保存期限還有半年。事實上，食藥署公布高端疫苗封緘僅3次，之後便從官網刪除，這不是黑箱作業，什麼才是黑箱作業！

食藥署公布高端疫苗封緘數，分別是8月16日60.9053萬劑、8月23日25.8411萬劑、9月7日8.6935萬劑，之後食藥署不僅不再公布所有到貨疫苗封緘數，且把之前公布的訊息全數下架。這不能不啟人疑竇，立委高虹安質詢，逼得陳時中把高端黑箱作業攤在陽光下。

事實上，食藥署從不揭露到隱匿到貨疫苗封緘數量的政策轉變，應該有來自高層授意，否則大可不必將原本公布的資訊下架，欲蓋彌彰並不尋常。正常推論高端當時2公升量產逐步擴及50公升量產的品質、數量都不穩定，如果陳時中所說高端到貨數量366萬劑為真，顯然高端承諾在10月份擴產為50公升就是政策轉變的關鍵。食藥署必須把高端疫苗所有批次封緘結果，說清楚、講明白，以解社會大眾疑慮。

陳時中承認高端疫苗出現緩打潮，也說有很多國家詢問捐贈可行性，關鍵在於高端疫苗能否取得他國EUA（緊急授權使用），這個說法意味著衛福部預採購高端疫苗、聯亞疫苗後續可能打水漂，陳時中從立法院成立疫苗採購調閱小組就是對抗、不配合，該開誠布公的疫苗封緘資訊也隱匿，搞成現在的爛攤子誰來收拾？

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