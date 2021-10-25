國民黨主席選舉之前，張亞中提出和對岸簽署「和平備忘錄」，此語一出，立即引起「憑什麼相信北京承諾」的質疑。縱觀歷來中共談判前、後的言行，特別是承諾香港五十年不變的一國兩制，確實讓人憂心北京的誠信度。不過，和平從來就不是寄望別人的善意，那必須靠自身的實力爭取。

決定是和或戰的因素，隨著「超限戰」理論的崛起而變化多端，然追本溯源的根基仍然在軍隊。軍隊是「打」的本錢，沒有本錢，哪來「談」的空間？

面對北京的威脅，台灣想要確保和平的關鍵在軍隊。沒有獨立的軍隊，統一以後的下場必然和香港一樣。反之，只要能擁有獨立的軍隊，縱然接受統一，台灣也會有別於香港。

未來不管什麼原因，如果台北被迫坐上談判桌，想要保有自主性，談判時首須堅持的是軍隊獨立。

北京能夠接受這個條件嗎？這得先看談判的「起點」，也就是北京已經承諾的「一國兩制」，台北勢必以此為基礎，向上爭取更多的條件。換言之，對台北而言，談判的結果只可能優於一國兩制。

至於一國兩制，自1980年鄧小平首次提出，之後歷經漫長的四十餘年，內容從不曾大幅修改。綜合中國領導人歷次對一國兩制的談話，與軍隊有關的內容不外以下三項：一、北京不派解放軍駐台；二、台灣擁有自己的軍隊，但不得以中共為假想敵，也不可資助與中國敵對的國家；三、台灣管理自己的軍隊。

縱觀這三個條件，在不違反一國兩制的原則下，台灣擁有以下權力：

一、對中國以外國家的「宣戰權」與「啟戰權」。

二、對所有戰爭的「拒戰權」。

三、對參與戰爭的「終戰權」。

四、軍隊的管理、建置、規模，全然操之於台灣。

至於什麼是「不可資助與中國敵對的國家」，談判時要詳細定義「資助」與「敵對」的內涵，然由於這句話約束的對象是軍隊，因而不管如何界定，對前述四權都沒有影響。而只要能確保這四權，締約後即便北京毀約背信，最糟糕的兩岸關係不就是退回今日？

一個國家的主權屬於誰，通常只能通過戰爭判定：開戰權在誰，主權就在誰。也因此，只要擁有自己的軍隊，能夠自主地決定開戰、啟戰、拒戰、終戰，台灣就能保有一定的獨立性，永遠不會成為今天的香港！

（作者為海軍前艦長）

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