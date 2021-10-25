今天（10/25）是台灣光復76週年紀念日，由於蔡英文總統在雙十國慶大會上，甫公開認定1949年起，才是中華民國在台灣的元年，因此，即已知民進黨執政的中央政府，定不會紀念台灣光復節。

然而，一則新聞卻在光復節的今天，顯得特別刺眼。該則新聞的內文寫道：「台灣師範大學學生會多年前推動修改校歌，因為歌詞中有「重歸祖國」等不合時宜文字，剛好明年百年校慶，行政單位邀請學生會一起加入制定新版校歌團隊，新版校歌將「曲調保留，重新賦詞」，預計將於本學期校務會議中討論」。

「重歸祖國」不合時宜？是誰的「祖國」不合時宜？台師大主秘林安邦早於2016年公開表示：校方尊重學生會的訴求，但校歌歌詞「有其時代背景與歷史情懷」，也是不少老校友的共同記憶，對校歌歌詞各方有不同想法；歌詞中的「重歸祖國」，指的是剛從日本統治轉換到中華民國，故「祖國」指的是「中華民國」。若學生不喜歡部分歌詞，可透過問卷方式詢問學生及全體校友，藉此凝聚更多共識，到時候再來討論是否修改。

時隔5年半，台師大有否透過「問卷」方式詢問過學生以及全體校友？如果有，問卷的命題與結果各為何？至於所謂的明年「百年」校慶，更是台師大當權者甘讓政治凌駕學術的自我矮化！

1945年台灣光復，1946年台灣省立師範學院（台師大前身）創辦。當年，如果國民政府沒有創辦台灣省立師範學院，就不會有今日的台師大校長吳正己。何其詭譎，因為獨派與日派的政治力伸手台師大，吳正己遂於2019年，追溯台師大「校史」始自1922年——時以在台之日本人子弟為主，就讀的七年制高等學校（日治時期台灣的唯一升大學管道）的「台灣總督府台北高等學校」（1922~1949）起算，讓「台北高校同學會辜寬敏會長、前總統李登輝」等，自動「升等」為台師大「校友」！

「大顯身手練武場中，男子熱汗灑英雄，鐵腕鋼筋誇百鍊，心懷壯志吐長虹，勒馬橫刀歸來歌唱」，是日治「台北高校」的校歌歌詞。當該校老校友齊聚今日台師大，高唱「勒馬橫刀」時，他們當年的腰間「橫刀」，是要砍向「哪幾國」？

台灣省立師範學院「台北高校」於1946年創辦後，「台北高校」仍持續辦學至1949年，在送別最後一屆學生後才停辦，此足見當時執政者的教育包容。而今，當蔡英文在10月10日宣示的「四個堅持」裡，才方以「中華民國」為主詞，請問台師大，「祖國」二字，到底哪裡不合時宜？！

（作者為台師大教授）

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