在離最後期限還有近2周，外界仍在猜測台積電是否會交出機密數據給美國時，答案已提前揭曉：會！這個結果紮紮實實地打臉經濟部長王美花的「自願說」。

9月下旬美國商務部找了全球各大半導體廠商開會，以「解決晶片荒」為由，要求所有相關廠商交出數據，希望藉此提高供應鏈的透明度，讓晶片荒問題得到解決。

美國政府的要求馬上引發反彈，其他美國廠商，三星、台積電都擔心屬於商業機密的數據交出後的問題，此一新聞由韓方洩露，南韓媒體率先報導，台積電也「含蓄」地說出，「客戶信任是台積電成功的要素之一，台積電絕對不會洩露客戶資料等敏感資訊」的話，婉轉表達不情願提供數據的態度。但顯然台積電無法抗拒美國的壓力、無法拒絕這個不合理的要求，上周五明白表示會提供美方要求的數據。

其實，在第一時間，外界就很清楚美國的要求根本是強制而非自願，當時韓媒就已點出，美商務部長在會中就說，如廠商不提供，必要時會祭出制裁，「我們的工具箱裡有其他法寶，能讓業者交出數據，我希望不要走到這一步，但是若有必要，我們會這麼做。」這種十足霸權的流氓態度，大概沒有任何廠商能抗拒，大部分公司也都已表態會在11月8日的限期前提供資料。

台積電被視為台灣的護國神山，美國卻要分毫不花地取走商業機密，當然在國內引發議論，當時面對外界的詢問時，王美花還說「這是自願性質」，還說經濟部對這些情況「都一直有掌握」。

最終證明，這是百分之百的「強制要求」，只有台灣的經濟部長還在說是「自願」性質，王美花不是無知就是膽怯，不敢為台灣廠商向美方爭取公道。這麼沒擔當的經濟部長，企業界還能對經濟部有什麼期待呢！