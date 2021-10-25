國民黨將年底的4大公投定調為對行政院長蘇貞昌的「不信任投票」，提出「1218向蔡政府算總帳」的訴求。對此，蘇揆不滿指出，公投是對事，不應該進行政治操作；而針對前民進黨主席施明德質疑當年的美麗島律師團有特務，蘇貞昌則自稱可受公評。

刪Q罷免案過關後，民進黨感受到民意的反撲，此外，國民黨將「反萊豬」、「公投綁大選」、「珍愛藻礁」及「重啟核四」4項公投與蘇內閣的執政連結，呼籲民眾如果對蔡政府的執政不滿意，公投就全部投下同意票；如果公投過關，顯示民意否定執政團隊的施政，身為閣揆的蘇貞昌當然應該下台、執政團隊必須改組。

蘇貞昌任內，因3+11疫情破口、疫苗接種、台鐵太魯閣事故及高雄城中城大火等喪生的民眾已逾1800人，令人觸目驚心。在此期間，輿論及民意三番兩次要求蘇貞昌認錯、道歉、去職；然而，蘇揆卻只在立法院以書面方式表達歉意，至於下台負責，則始終嚴拒。

蘇揆對民眾的痛苦無感、對應盡的責任無心，但對權位則緊抓不放，如此冷血傲慢愛做官，早已失去民心，從民調也可看出人民對他相當不耐煩，就連在民進黨內部，蘇貞昌的人緣也很差。

年底4大公投如果過關，表示人民不接受民進黨政府的食安及能源政策，面對政府重大政策遭到民意否決，蘇貞昌作為行政院長，本來就必須為政策負責下台，這根本沒什麼好辯解的。至於他說公投不應做政治操作，則是笑話一則，政治操作屬祖師爺級的民進黨，怎麼好意思要別人不要進行政治操作？

遠的不說，刪Q才剛落幕，民進黨就有人急著說要修改法令、提高罷免門檻，彷彿忘了當初民進黨就是放寬罷免條件的催生者之一；公投一下綁大選、一下又要跟大選脫鉤，也是民進黨的傑作。民進黨這隻政治操作的變色龍素來多行不義，如果公投再遭到反噬，也只是剛好而已吧！

屋漏偏逢連夜雨，曾經身為美麗島辯護律師的蘇貞昌，近日也捲進線民案所延燒的特務風波。施明德認為美麗島辯護律師可信任者幾希，但蘇貞昌自認一生坦蕩。坦蕩本意為「胸襟開朗、心地純潔」，檢驗蘇從政以來的表現，包括欺騙神明的行徑，若他敢誇自己坦蕩，則政壇應無狹隘褊小之人矣。

2019年1月，蘇貞昌在新北市長落選後率領所謂的「敗選聯盟」組成內閣，隨著完全執政的民進黨越來越走向威權，蘇的酷吏性格變本加厲，過往還曾受過好評的治理能力也每下愈況。在蘇揆的領導下，整個執政團隊呈現嚴重的系統性失靈，各部會輪流出事、低級錯誤不斷，而蘇貞昌二度組閣的經歷也從「老驥伏櫪」的一則美談，變質為「及其老也，戒之在得」的警世寓言。

蘇貞昌是該走人了，否則留來留去留成愁，甚至留成了仇，變成「人民公敵」時就會硬被轟下台。

（作者為資深媒體人）