台灣基進立委陳柏惟成為中華民國第一個被罷免的立委，既然下台了，本不該再落井下石，數落些什麼，但是看到執政黨高層在罷免結果出爐後說的話，好像只要高舉「抗中保台」路線，就有政治保護傘；而陳柏惟在立法院國防委員會的問政水準，軍人都看在眼裡，如此不專業的國防立委，卻被執政黨捧成這樣，軍人心裡又會怎麼想？

陳柏惟在國防委員會的問政心態，最具代表性的例子，還不是他刻意用台語質詢國防部長邱國正，而是去年質詢國防部常務次長陳曉明（已退，現任退輔會副主委）那場，如同共產黨搞文革，逼陳曉明批鬥親戚長輩──前陸軍總司令陳廷寵。

這場文革式的質詢起因，是陳廷寵接受媒體訪問表示「國軍戰力為零」，陳廷寵已80多歲，在軍中早無影響力，發牢騷的話，也沒軍人當真。不過，陳柏惟當真。當然，他是故意當真的。

為此，陳柏惟在國防委員會，以意識形態與「文革式」的台獨語言，先後質詢前後兩位國防部長馮世寬與嚴德發，再點名陳曉明上台表態，要求他批鬥自己的親戚，引發軍方相當反彈。其實，軍人與陳柏惟結的樑子，就是這麼點點滴滴累進的。

陳柏惟先是質詢退輔會主委馮世寬，使的也是對軍人講台語的套路，上台就用台語問馮，聽不聽得懂台語？馮搖頭。馮還說：「這是國會殿堂，講國語吧。」陳柏惟堅持講台語，因為台語是他的母語。

馮世寬說，「我英文好，講英文可以？」陳柏惟隨即點名退輔會副主委李文忠，且未徵得主席同意，用手一指，就叫李上台當馮的台語翻譯。李文忠說了句「翻譯？」頗不以為然，只得苦笑著上台，翻譯到陳改口用國語質詢為止。

1年之後，同樣把戲，陳柏惟再搬出來演一次，只是對象換成了邱國正。

再回頭說去年那場，陳柏惟問馮世寬，如何看待陳延寵的「國軍沒戰力說」？馮說不理它（指此事）就好，他的朋友沒人認同。但陳柏惟一直要馮表態，馮世寬最後動氣說，就像聽到有人罵老芋仔滾回大陸一樣，不理就好。馮說這話，已是對陳柏惟這種「綠衛兵」的問政作風，表露不屑。

隔未幾日，陳柏惟質詢陳曉明，問他和陳延寵有什麼關係？陳曉明說是親威，「他是我的姨丈。」陳柏惟逼問「認不認同他的行為？」陳曉明停了片刻，回應「他是我的長輩，他有他的看法。」陳柏惟又再逼陳曉明表態，陳曉明始終不語。連問多次後，陳柏惟說備詢有義務要回答。陳曉明說，他自己的看法如同所有國軍袍澤同仁，忠於國家，保衛國家。陳曉明離開備詢台後，很不愉快地說，扯他做什麼。

這一幕，與共產黨搞文革，要求子女批鬥台上的父母長輩一樣，這就是陳柏惟的問政水準。他被罷免，也是剛好而己。