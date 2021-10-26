2016年2月11日台北市忠孝橋引道拆除工程提前達成，維護北門的「金鐘罩鐵布衫」拆除完畢，北市西區的天際線重現北門古蹟的風采。（方濬哲攝）

2016年猴年伊始，台北市最吸睛的地方大事，當屬時有驚人之舉的台北市長柯文哲，決意動工拆除忠孝橋在北門一端的高架橋引道，而且在他高效能地指導促成之下，約莫6日內即大功告成，故當台北市民從新春連假中恢復上班，途經北門一帶時，才驚覺這會兒，在台北車站西側的台北「北門城門」以新姿重現江湖，她終可「揚眉吐氣」一番了。

台北北門正式名稱為「承恩門」，取其「承接天恩」之意，因為她面向進出台北城樞紐的淡水河水道，在百餘年前，她即為原台北府城城牆防禦系統中（計有五門），最重要的城門閘口。

台北北門與台北古城牆一併於清光緒十年，亦即西元1884年，落成使用，是年恰值中法戰爭硝煙正熾的高峰，清末中興名將劉銘傳督台抵抗法軍入侵的重要時刻，所以在戰火頻仍的存亡關鍵，她和台北古城牆的完工與加入防備，不啻是台北府城之一大盛事，也讓駐台清軍對北台灣後方腹地的戍務，吃了一顆定心丸。

怎料不過十年的光景，1994年中日甲午海戰，清廷北洋水師全軍覆沒，遼東半島上的清廷陸軍也落荒而逃，而次年乙未年所簽訂喪權辱國的馬關條約中，清廷允諾割台賠款予日本，而台灣士紳在祖國的拋棄下，憤慨異常，自組義軍，力抗日寇，明知不可為而為之。

不料北台灣主事者唐景崧，在日軍攻下基隆港後，隨即身攜巨款，臨陣脫逃，倉皇內渡，致台北當局群龍無首，再者，因備戰而臨時由廣東省招募的粵勇，因素質低落，又未領軍餉多日，而在台北府城內嘩變騷動，台北城內頓時成為無政府狀態，未戰先亂。

台北商賈迫於無奈，派代表出城迎請日軍入城，日軍的進發路線正是由北門而入，北門城門在未真正發揮她被賦予的軍事防禦價值前，已見證了政權的交替。

而在日本殖民統治台灣的半個世紀間，一方面為了城市建設的擴張，再方面順便消弭中原漢文化在台灣的遺留，台灣各處的古城牆被拆除殆盡（除左營和恆春尚有部分保留外），台北地區也未能免俗，加以台北西門城門被夷平改為商業區，故舊台北府城城牆防禦系統中，只剩下4座形單影隻的城門，孤零零地矗立原處。

抗戰勝利後，中華民國政府光復台灣，不久國共內戰又起，蔣中正總統在台復行視事，將中央政府從南京搬遷於台北。此時，存留於台北的4座城門，原有城樓起初均為華南風味之紅瓦的閩式建築，有好事者竟將接近台北市總統府所在博愛特區的3座城門城樓，即東門，南門，和小南門，都改建成風貌全然不同，仿華北式樣的綠琉璃瓦頂亭閣式建築，還好唯獨北門未在改建之列，尚保持了原狀。

1970年中期，為疏解淡水河上現有橋樑的交通流量，忠孝橋的興建規劃如火如荼地展開，而忠孝橋東端引道要跨越橫亙地面上的南北縱貫鐵路線，以及銜接台北火車站幅射出來的幾條主要公路要道，其設計最為複雜和傷神，咸認將東引道凌空高掛，以三度空間的立體交叉方式，乃為符合交通動線和流量疏導的最佳方案。

至此，盤踞在台北北門城門「腦袋「上近四十寒暑的兩條高架引道之浮現，就像是兩把桎枯般地把北門鐐銬在原址，北門不只動彈不得，尚要蜷曲在水泥叢林間，漫無天日地低頭苟活著。縱然1983年，北門城門被當局評定為國家一級古跡，但就像是一張」口惠而實不至「的證書，她的」生存條件「並未受到實質的重視和改善。

那時我每次由台北縣（現改名為新北市）經忠孝橋進入台北市區，都忍不住向左側垂望「低矮」的北門城門，她側俯著頭，活像個被五行山壓頂的孫悟空，不過孫猴子大鬧天宮，罪無可逭，而北門何辜，卻要受制人類文明的壓制。

所幸90年代初，台北市區縱貫鐵路的地下化工程逐步完工，當初跨越鐵路線的高架橋作用銳減，替台北北門的新生帶出了一線曙光，如何給予北門一個合適「呼吸的空間」，被文史人士搬上了都市計劃的議事桌，而猴年開春，隨著高架橋的功成身退，北門城門終究有了尚稱圓滿的結局。

我端詳著相片中「重生」的台北北門城門樣貌，她雖然在台北車站商圈中，依然是個被大樓環伺，並不起眼的小個子，然而她的古意淳樸，愈發顯示了高貴的獨特氣質，這個逾兩個甲子之齡的耆老，看盡台北的風華，和近代台灣地區政權的更迭，但她現在至少給予了最基本的尊嚴，擁有一個能夠深呼吸，伸懶腰的空間了。

（作者劉良昇現居現居美國德州休斯頓市）

【劉良昇專欄每周二刊出】