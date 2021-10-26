台灣基進立法委員陳柏惟，因日前的罷免案通過而失去立委職務。許多人為他抱屈，認為他在執行民進黨的開放萊豬進口、反中抗中、支持台灣獨立等政策不餘遺力，甚至比民進黨立委還要積極。但在投票日前夕的反罷免「台灣民主轉骨湯音樂晚會」，竟沒有民進黨的大咖為他助陣站台。

不過有許多人預測，民進黨政府會幫陳柏惟安排工作，以免該黨認為的優質立委從此失去舞台。畢竟小英總統曾在投票前呼籲大家「不要讓認真做事的人孤單」；罷免案通過後，又為陳打氣，強調「一時的挫折不要氣餒，要繼續團結克服種種困難，一起繼續往前走」。因此，如果不給陳安排個工作，則實在是說不過去！

過去民進黨黨員選戰失敗後，接受安排出任政府官員者所在多有，而且輸的愈多，安排的官位愈大；包括台中市長敗選後的林佳龍擔任交通部長、高雄市長競選失利後擔任行政院副院長的陳其邁，及官位安排最大的行政院長蘇貞昌。

雖然老百姓批評蔡政府，根本就沒有將民意看在眼裡，但民進黨卻不以為意，認為反正被愚弄的選民也不會在乎。

然而陳柏惟被罷免有著太多的因素，包括罷免前才被抖出的駕車撞傷人後逃逸，在公眾場合口出三字經髒話、支持大麻合法化，甚至還反對加購國際認證的合格疫苗等種種惡行，讓選民不得不請他早點走路。

一般認為，陳柏惟被趕出立法院，對民進黨政府是一項警訊，再加上年底的四大公投及明年的縣市長選舉，都是民進黨必須考慮的因素。如何對待陳柏惟還真是兩難啊！

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