10月25日在歷史上曾發生過「台灣光復」、「古寧頭戰役勝利」、「退出聯合國」等事件，其中台灣光復是在對日抗戰勝利後，依據「開羅宣言」收回日本的台灣及澎湖，結束「甲午戰爭」戰敗屈辱的日子，使中華民國領土主權更加完整。

過往「台灣光復節」，中央與地方都會辦理慶祝大會等活動，但收回台灣的蔣中正，是民進黨政府「轉型正義」的主要目標，還準備把他趕出中正紀念堂，怎可能給他正面評價，況且還有人或寧願讓日本人統治，或對日本統治抱肯定態度，因而淡化處理光復節，不但沒有任何慶祝（紀念）儀式，總統的臉書也隻字不提，這件攸關台灣歷史的大事就這麼雲淡風清掉了。

台灣光復節除了在野黨辦理一些活動外，就只有軍方媒體「青年日報」的臉書登了一張光復節的漫畫，聊表心意，當日的文宣主軸全部在「古寧頭戰役」，除了有專文、報導外，邱國正部長也到了金門去參加古寧頭戰役祭祀活動，當然古寧頭戰役在國共內戰一連串挫敗之後的勝利，不但重振了國軍的士氣，也確保了台灣的安全，確實是非常重要的一戰，以相當規格的紀念無可厚非。

國軍當然知道台灣光復是對日抗戰，犧牲了數千萬的軍民才換來的成果，意義非凡，但是依照民進黨的史觀，中華民國在台灣「只」有72年，所以之前的歷史就一刀切，國軍自然也就避而不提，免得惹麻煩上身。

但民國34年台灣光復到38年政府播遷來台這4年，可是翻天覆地的4年，民進黨要執政，不獨立建國，那就要承接中華民國的一切，而不是自說自話，安慰得了自己，卻欺騙不了別人！

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