蘇貞昌近日頻頻下鄉，地方上蓋醫院他去、校舍改建他也去，警局重建、鐵路高架化...，他無一不參一腳並大撒幣。

開始緊張了？刪Q成功對民進黨來說雖沒有傷筋動骨，卻也是顏面無光。還好，那個被罷掉的倒楣蛋殃及的矛頭只是對準小英，對整個行政團隊還沒什麼影響，但接下來的四大公投卻不能輕鬆以對，攸關蘇貞昌個人前途。

後面諸多｢太子爺｣虎視眈眈自己的位子，公投沒守住，蘇貞昌順理成章被攆下台，毫無懸念；公投過關，自己還有一搏機會，所以蘇貞昌把這一役當作諾曼第登陸，守住，他就贏了。

對朱立倫而言，刪Q先馳得點只能算是小贏，接下來就得立刻重擂戰鼓、再度衝刺，絲毫鬆懈不得。這次是上駟對上駟，打贏，後面便摧枯拉朽、所向披靡，至於｢清林散昶｣根本是小菜一碟了。

四大公投從8月拖到12月，弄得師老兵疲，一般民眾可能都忘了是哪四大內容？行政院卻早已凝聚共識，定調「主戰」內容且頻頻下鄉，藍營名嘴實應暫停｢刪Q｣話題，主動積極展開論述，及早搶奪輿論主控權。

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※