去年我曾經在朋友圈發過一個狀態：中國大陸想不想打不知道，美國知道不能打也不想打，台灣知道不能打也不想打但表現得欠打。而意外，總是發生在一方未必想打，但一方表現得太欠打的情況下。

這個隨手寫的小狀態當時「炸」出了一些平時不太跟我互動、僅停留在「微信之交」的學者和對台人員，他們心有慼慼焉。但有台灣朋友留言，表現得哪裡欠打了？

那時回了個大笑的符號，沒往心裡去，也就過去了。來到2021年，我們看見了兩岸對彼此一場又一場放話、兩岸學者一篇又一篇分析。一邊說「台獨沒有好下場」、一邊說兩國論。網上針對「為什麼兩岸走到今天」的文章很多，但不外乎停留在自己的同溫層：台灣認為是大陸進逼，大陸認為是「美台勾連」、「倚仗境外勢力」等。

兩岸關係最根本的，就是「與對方溝通」。不論你讀到兩岸關係什麼學位，懂多少理論，最後都是這個根本問題。兩岸關係之獨特，不能隨意拿什麼加泰羅尼亞之類的對比，我們只能自己摸索出路徑。

但是兩岸今天與馬政府時代完全不同，已經陷入純粹的自我精神喊話：簡而言之，兩岸不斷對彼此說什麼，但已經不尋求「對方能明白」。

我不是學者，各種理論知道的有限，但這篇不同於你們市面上所看見的兩岸文章。自賣自誇地說一下，近年的輿論場還沒看到多少人寫出一篇有助於理解對方的，兩岸都是不斷在自己的同溫層自我強化。我想稍微打破這個現象。

台灣看兩岸問題之「底色」

關於兩岸關係過去的歷史發展，從政治到民間交流，都多有文章，在此不必考古，就問一個最根本問題：台灣對兩岸關係，到底是什麼態度？多數人都知道，去除少數的極獨或是極統，就是維持現狀。

而何謂「維持現狀」？經濟上兩岸共同發展，政治上與大陸毫無關聯，也就是一起賺錢、一起做朋友，但「你不能改變我的生活方式」。「不能改變我的生活方式」，這個不論是台灣的台派年輕人，還是過去香港抗爭的年輕世代，都會這樣說。

什麼叫「大陸可能會改變我們的生活方式」？這是一個偏向模糊的概念，可能是「大陸來了以後我們不能自己選擇候選人，會逼我們在陳水扁和郭雪筠之間選一個」，也可能是「以後我們不能有同性戀相關電視劇」，或可能是「以後會有一堆陸客來花蓮退休，物價翻三倍」，更可能是以上這些的綜合。

最具體的例子，2010年台灣海基會與大陸海協會簽署了《兩岸經濟合作架構協議》，那時馬政府聲勢正旺，民進黨跳腳罵親中，亦無損兩岸交流之勢。當時不只是台灣，連大陸學界都在問，兩岸經貿協議的簽署是否就代表開啟一個新時代？接下來是否就會迎來兩岸政治層面的磋商呢？

但當時馬政府對這事情輕描淡寫，最根本的原因，就是台灣對中國大陸的態度，只能停留在「民間交往」以及「經濟貿易」的層面。「政治」這一塊不能碰，因為台灣要牢牢守住現有的政治制度（生活方式）。

稍一不慎，就很容易被操作成一種有政治意思的聯想，因為套句剛才說的——「不能改變我的生活方式」，是一種非常模糊的、偏向情緒的感覺，這個有很大操作空間。

這不是民進黨一黨之功，而是二戰之後國民政府來台，在那之後從經濟崛起、到後期和平過渡至民主進程，這一系列脈絡中台灣人有世界矚目的成就。自此社會對於「守住台灣政治價值」深信不疑，同時也將「民主、自由、人民享有政治權利」這些詞彙的定義完全定在西方話語體系下。

以上這些，在大陸許多分析文章中會用「妖魔化中國」一詞帶過，是否妖魔化？有的。但若簡單用這詞解釋，就有些片面了。

台灣民主化後正逢中國大陸經濟崛起，台灣人也認識到兩岸經貿的重要性，也支持兩岸民間交流，在與對岸尋找政治上的共識之時，一直嚴守著「大陸不能改變台灣」這一條線。就算是馬政府時期大量陸生來台，兩岸甜甜蜜蜜，但這甜蜜的背後並不是沒有防備。

那時的蜜月是基於馬英九告訴人民的「與大陸往來能夠改善經濟」，也就是很現實的：將中國大陸視為可能解決某一部分問題的方式，所以「暫時」讓兩岸經貿佔據主導。這是讓從小生長環境不同的大陸朋友很受傷的地方：我把你當同胞，你當我錢包。

結果，並沒有解決，台灣對大陸「可能會改變我們生活方式」的政治恐懼又佔據主導，爆發太陽花學運。

歸根結底，中國大陸非常快速地崛起了，正好在台灣發展放慢之同一時期，對「大陸可能會影響到我們的政體、我們的生活方式」之懼怕或不滿，就這樣逐漸升高。大陸一直想推進統一進程，這從沒變過，只是台灣近年感受確切了而已。

很自然地，在這個情況下，對於中國大陸的政治、或社會輿論，台灣一方面有更多報道和分析，另一方面又無法真正「看到」。

長期觀察台灣社會輿論會發現一件事情：主流媒體或是學者、政治人物，講的可能還是「十多年前」的大陸政治現象。但如果是從事金融、貿易或互聯網科技相關的人，常常會親身感受到很與時俱進的中國大陸。所以台灣輿論場中的「中國」，常常是兩種世界。

整體上，近年的台灣社會尤其矛盾，認為「大陸可能影響台灣」的可能性增加，但又認為「在政治層面」不必真的瞭解，因為大陸政府並非「西方民主」，隨時翻臉，瞭解了也沒用。

「踩紅線」問題：台灣與大陸的兩套體系

每回台北女孩跟大陸一些對台人員胡亂叨逼時，大多會發現對方對台灣政治情況是很瞭解的。大陸民間與做這份工作的相關人員，在對台灣的瞭解上存在很大落差。

那，台灣政治精英能不懂大陸政治嗎？答案是，在這個層面台灣政治精英與百姓可能沒有多少區別。因為台灣掌權的上一代精英，就是生長於全然西方主導的環境下，「民主與共產政權對抗」的冷戰思維非常濃厚，也對「中西方體制之爭」更深信。

結果就是台灣與大陸關係越來越緊張，且越來越形成兩套體系、兩種世界，在兩種世界中對彼此喊話。

首先，兩岸對世界未來的研判不同。

比如蔡英文這幾年不斷強調的「台灣力爭民主的道路，是國際秩序變遷中的一股良善力量」，「即便生存不斷面臨挑戰，台灣仍矢志維護民主、進步的價值」等。

這在大陸看來是用愛發電，但在台灣政治精英看來，時間是站在台灣這邊，因為民主與專制對抗，國際（西方）「多數是與中國對立的」。美國官員近日說了一句「中國沒有很多朋友」，與這種心態異曲同工。在國際政治中什麼叫「朋友」？其實大家亦明白，這就是一個矛盾點。

時間站在誰那邊？在這一點上，兩岸誰也說服不了誰，就只能以時間證明一切。

再者，台灣確實不懂大陸的話語體系。

比如「中華民族復興」，站在台灣角度，不管是復興民族還是其他說詞，這一切不過是統一台灣的好聽理由而已。台灣人常搞不懂，雖說台灣地理位置重要，但是沒有台灣，中國大陸也已經足夠強大，為何要「冒國際之大不韙」追求兩岸統一？

我們公司就曾有台灣同事提出這個靈魂質疑，在大陸同事科普一番之後還是一臉矇逼。就連在大陸的台灣人，如果不是頻繁與別人深聊，也很難理解。

而海峽另一端，也有大陸對台人員會傷心地說，帶一些來交流的台灣人去參訪抗戰的歷史遺跡，結果對方完全無感。就算知道台灣的環境，還是難以理解。

這就是兩岸在「歷史傳承」的厚重感上截然不同。

如果綜合以上這兩點不同，就明白為何兩岸對於「踩紅線」有這麼不同的認知。

最經典的案例就是蔡英文過去在接受日本媒體採訪時，說過的一句話：日美等國（在台海）是給中國送出一個信號，讓中國不得不更慎重。在大陸看來是挑釁，而對於蔡英文、民進黨乃至「中間派」，都不會覺得這有什麼問題。

但只要明白大陸民情，就會知道這話是誤判的，大陸社會對於歷史上被列強欺侮的深刻感受、以及「主權可能因外人而丟失」，反而會使大陸更趨強硬，更可能產生衝突。這與台灣想達成的目的完全不同。

也可以看到近年來，蔡英文的一些表態，在台灣會解讀為「釋放善意」，在大陸則是另一種完全相反的解讀。

目前兩岸沒有直接的官方溝通渠道，台灣就算想探聽大陸政府的態度也只能透過各方轉述，甚至可能在特定時候得「從美國打聽中國」（比如中美高層通話後）。同時，其他官員也會將「從美國、日本或哪裡打聽到」的資訊報給更上面的決策層。

台灣高層的認知與大陸的認知，就很可能是兩個不同的世界。

如果連我都想得到，政府官員就不會不明白這些，但總繞回那句老話：只要「不踩線」台海也不會有事。但是在對大陸沒有徹底瞭解的情況下，對於「不踩線」兩岸又有不同看法，與此同時美國又出於自己的利益將台灣擺上第一線。

兩岸關係這幾年的惡化，不過就是這種情況的一次次輪迴。

結語

結尾，先講講兩岸「批評政府」之差異。

大陸批評政府，不外乎是審核、言論尺度，比如「不能寫脖子以下發生的不可描述行為」，或是「權力的遊戲刪減了那些美好畫面」。各自媒體都喜歡拿這點開涮，也是眾人酒酣耳熱之際老隨口諷刺的。但是對於整體的國家發展方向、重大政策，批評的少。

言論尺度是一回事，主要原因仍是民眾對政府解決問題的能力有一定程度信任。台灣批評政府就是另一種情況了。

值得一提的是，台灣社會在看待大陸政治時，並不否認「解決問題之能力」這一項。在諸多民調或採訪中，都能顯示台灣對於大陸政府的效率或能力有一定肯定。

好多年前，一位台灣前同事就跟我說過，「大陸認為這體系很好，能明白，但自己發展很好就挺好，不要改變台灣」。而在大陸這裡，近年聽過越來越多的，則是「制度不同不是分裂借口」。

一位以前會在論壇與大陸網友聊天的台灣友人最近跟我說，台灣想維持現狀、對岸想統，這是根本不同，那台灣為什麼要瞭解「中國」呢？沒用啊。如果連他都這樣想，我相信有很大一部分台灣人也是如此。

而在中國大陸，「台灣想什麼已經無所謂」，也是同樣的。

我在多篇文章分析兩岸種種不同，有人因此稍微又瞭解一點點彼岸的人，亦有許多人會留言「感覺兩岸已談無可談」。講這些意義在哪裡？我也不斷重複問自己。

我老闆喜歡說一句話：不要小看政治的偶然性。許多轉變的點，往往在人們預期不到的時候發生。近年對此深有體會。2017年時，賴清德說「親中愛台」，一大波政治人物在講到底要「知中」還是「和中」，而後中美貿易戰、香港、好多偶然因素疊加發生。

短短幾年，就到這個局面。

誰知道未來又會怎樣呢？我們又如何能輕易判定，「反正現在就是死局」？

一個對台相關的大陸朋友跟我當面說過，就算社會大眾都認為兩岸「談無可談」了，做這份工作，就是要把友善和希望堅持到最後一刻的人。台北女孩的工作，這輩子是與北京學區房和房產稅絕緣了，但仍有一點信念、理想和成就感，才能日復一日地堅持這份工作吧。（郭雪筠/台北女孩看大陸）

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