美國《華爾街日報》報導，多年來，台灣因為平靜和經濟繁榮，累積了其中許多問題，但如今這一切都在侵蝕台灣反制中方的能力。解放軍如果攻台，很少有人認為台灣軍隊能守住陣地。

《華爾街日報》觀察得還不夠鞭辟入裡，台灣平靜和經濟繁榮並不是造成防禦能力不足的因素，主要是執政者散佈的媚外假像，以為危機來臨時，美、日等國會協同作戰保護台灣。很多台灣人真的還在做這個春秋大夢，《華爾街日報》何妨去做個內部民調，美國人願不願再在外國土地上犧牲？

台灣現役和後備軍人自己都說，除了一些槍法訓練外，受訓期間他們只做掃落葉、搬備胎和拔雜草等工作，其他課程都毫無意義，多半時間就是在畫畫和看電影，請問這個仗怎麼打？

國防部長邱國正說，現在兩岸情勢是他從軍40年以來最嚴峻的時刻，既知如此，你可曾告知國人咱們的國軍究竟能不能打？你能不能告知三軍最高統帥美國挺台灣的可能性到底有多少？你如何激勵國軍、訓練國軍打一場真正的國家保衛之戰？

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