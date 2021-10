日前蔡英文總統風麈僕僕赴成功大學參加「成大智慧半導體及永續製造學院」的揭牌儀式,宣示意味濃厚。雖政府言必稱「智慧與創新」、語必稱「永續」,面對長期成效低迷的產學合作計畫,就算修改了詞彙用語,但老梗式的政策口號宣示仍然顯得諷刺!

為因應後疫情時代的分布式智慧經濟發展的需要,產業振興與創新成為朝野共同的熱門話題,包括廣設新科學園區、加強產業合作與創新等具體措施陸續推出,加強產業合作與創新更是各校積極爭取的目標。

理論上,大學研發的功能在於發展尖端技術及人才培育,而非特定產品的開發。一般人討論產學合作,若成功的話,則稱企業有眼光及實力,若失敗,則責備學界科研不給力,這種似是而非的論點其實完全忽略了產學合作的實質功效,值得重新檢討。

半導體產業是個高度跨領域的行業,技術涵蓋面甚廣,產業聚落包括了基礎理論及實務。近年來人工智慧技術滲透到每個產業,造成半導體產業急劇的變化,從Google近年發表差異化TPU及Chromebook CPU等智慧產品趨勢來看,全球半導體將從標準產品ASSP發展為智能設計與客製化產品。大學直接介入半導體的發展是否能有效解決智慧化、客製化的問題?哪些專業項目是大學能夠提供的?產業學院的聚焦與優勢又在哪裡?學院派在智能轉型契機中的角色又是什麼?

任何科技創新策略至少有三個層面:策略哲學面、經營管理面、科技創新面,而在執行層面則有組織治理、技術發展、經濟效益、社會影響四大項。為何台灣產學合作成功率低,政府與企業在思考產業轉型時何曾思考過上述這些層面的運作呢?何曾有大開大闔的格局、開闊胸襟及使命感來進行創新規畫呢?

台灣學界創新格局太小,「文科人管科技」的教育部,凡事鉅細靡遺的小鼻子小眼睛管理是主要原因外,學界搞「嘉年華會」孵化加速就不符合技術創新的特質,真正的科技創新是掌握在少數菁英手上的,而不是「人多好辦事」的外行作法!

最近諾貝爾獎得主陸續頒布,觀察得獎的那些長期布局、改變人類視野及格局的畫時代科技,台灣何曾真正「自我期許」有一天也能成為其中一員(報派的不算)?醫學生理獎的疼痛機制、物理獎的複雜系統及氣候變遷、化學獎的有機催化,台灣產學界,甚至教育部、科技部何曾思考過如何成就下一個諾獎的創新成果?

再看看大陸最近二氧化碳轉澱粉的突出成果,不但成功模擬光合作用的化學及生物程式(mimicking chemical and biological processes of photosynthesis ),更可能進一步解決人類糧荒的問題,與1918年諾獎的Harber process在氮固化(nitrogen fixation) 及肥料、蛋白質合成的貢獻相互比美。

畫時代的研究必須由學界長期投入來完成,但台灣業界有足夠的承接能力 (receiver competence )嗎?就算是小規模的科技創新,台灣業界有足夠的研發能量將其轉化成產品嗎?在全面智慧化的時代,產學合作與科技創新是個嶄新的議題,產學界瑣碎的論述不足為道,重新審視策略面、經濟面、科技面才是當下重要的關鍵!大處著眼、小處著手,是該改變的時候了!

不同領域的人對學術真理與實際生活的詮釋有截然不同的出發點。由科學角度看工程技術會感覺「深度前瞻」不足,而由工程面看科學則會感覺太過學術而「實用性」不夠。科學與技術講求時效性、最新趨勢與未來發展、實證主義(positivism)且跟上時代;但在文科及管理層面,學術研究多用舊數據分析來描述未來 (Looking into the future from the past) 或某些大腕ideological的主觀論述,前者需要數據,後者需要「人」,但兩者都沒有太多時效的要求。

在科技前瞻與格局方面,缺乏科技背景與專業知識,最多只能「拾人牙慧、人云亦云」觀察未來趨勢;但科技人也可能過分專注於某科技領域,而盲於關注市場環境及全球經濟趨勢;這些現象都說明跨領域及科技管理的困難。

學術與實務的分野是個永遠說不清楚但值得討論的議題,而理工科及文法經管的分野及思維方法的差異在此「涇渭分明」!跨領域認知也在不同主觀論證下,變得「遙不可及」及過分學術了,唯實務上的運作有機會解此謎團。

(作者為國立陽明交通大學兼任教授)

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※