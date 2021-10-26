台灣民意基金會發布最新民調，民眾黨支持度反超國民黨，成為台灣最大反對黨，雖說差距仍在誤差範圍之內，但有ㄧ就有二，國民黨首次落後，應視為嚴重警訊。

蔡英文、蘇貞昌認同度均有反彈，但民進黨支持度卻異常反降，顯示綠營內部近來爭奪2022「黨內互打」激烈、創黨時期線民醜聞等問題，導致部分支持者出走流向綠營兩小黨。

國民黨、民眾黨支持度呈現一降一升顯著情形，但國民黨主推的四大公投案，卻呈現與國民黨政黨支持度乖離現象。國民黨支持度僅一成六，反萊豬公投同意票的支持度卻高達68.1%，公投綁大選制同意票達57.4%，藻礁公投同意票也有47.7%，重啟核四的同意票也有46.7%，代表四大公投議題尚屬社會多數認同，卻未能反映到推動者國民黨的支持度上。

民眾黨雖登上第二大黨地位，卻沒有樂觀的本錢，其支持者結構雖較國民黨年輕，但鐵桿程度不如國民黨，反映在2022與2024的選舉上，將會是2022縣市長、議員席次與政黨支持度背離，2024不進行在野整合就將遭到棄保的危局。一人政黨的支持穩定程度極其容易因為「一柯俱榮、一柯俱衰」，長遠而言仍然要擺脫個人色彩，走向建立清晰核心價值的政黨的發展道路。

民進黨加上兩小綠只有36.2%支持，國民黨與民眾黨相加才有33.8%，顯示兩黨「合則不一定能兩利，分則必然兩害」，兩黨應有攜手化解民進黨一黨專權危機共識。

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