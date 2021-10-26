先說結論，陳柏惟成功被罷免，是民進黨壟斷國家機器的權力開始回到人民手中的象徵。民進黨如果不知反省，繼續傲慢，「民選獨裁」亦可能土崩瓦解。

民進黨自2016年全面執政後，透過「不當會」、「促轉會」等單位追殺在野黨，利用「NCC」、「1450」等組織管制媒體及輿論，伸入「監察院」、「中選會」等本應獨立行使職權的組織，使之成為民進黨的禁臠。中華民國雖號稱五權分立，實際上卻等於民進黨大權獨攬，為什麼總是有論者質疑國民黨軟弱、不像個在野黨？就是因為民進黨收編所有能為己用的力量，讓國民黨再怎麼努力，也顯得孤掌難鳴！就像香港《亞洲週刊》曾撰文指出「台灣民選獨裁幕後 綠營新威權主義現象」，在民進黨治下，民主儼然成為民進黨做主，「民選獨裁」成為新威權，人民難道只能徒呼負負？

「刪Q」案的成功，讓我們看到了人民奪回權力的一線曙光。

民進黨即便追殺在野黨，也追殺不了公民力量。即使前國民黨副秘書長顏寬恒是「罷Q」志工，許多國民黨人士都曾站上街頭協助「罷Q」宣傳，但無可諱言，「罷Q」始終是一場公民自發成立與組織的活動，並不是國民黨所催生，更不是國民黨所主導。民進黨或許試圖追殺中華民國最大在野黨國民黨，讓國民黨陷於人困馬乏的窘態，但獨立於政黨政治的公民力量已然崛起，政治再也不是藍綠能夠一刀切，公民監督的力量再也不容小覷。

民進黨操弄媒體與網路輿論的手法不再成功。即使陳柏惟陷入「肇逃」、「涉賭」的醜聞，民進黨上下仍然留言為他打氣、加油，許多綠營的KOL（網路意見領袖）也為陳柏惟抱屈，甚至從綠營掌握的傳統媒體到網路同溫層，一再渲染「罷Q」幕後所謂的中共勢力，想要以「支持陳柏惟就是守護台灣民主」、「罷免陳柏惟就是中共同路人」的簡單邏輯束縛選民。從罷免結果看，儘管反對罷免也有高達7萬多票，不能說民進黨的渲染力完全失效，但是罷免案仍然高票通過這鐵一般的事實，證明民進黨及其綠營側翼再也不能靠抗「中」保台這種夢囈式的意識形態動員輕騎過關。

試想：陳柏惟連選戰末期苦行十公里就跛腳，這種人能上戰場嗎？在立院問政時只會問國防部長邱國正「有挑食習慣嗎？」、「中國（大陸）好打還是美國好打？」等荒腔走板的問題，只能靠堅持閩南語問政來吸納支持者，究竟有助於國軍整軍備戰嗎？人民的眼睛是雪亮的，沒有實績而只會吹牛皮的政治人物，即使再怎麼強力包裝，也只是敗絮其中！

民進黨所控制的組織，也只能聽命於人民的決定。儘管「陳柏惟罷免案」因為疫情延後到10月23日投票，卻未與公投案合併舉行，甚至高鐵加開專車等種種作為，都讓人質疑民進黨政府是否有意在為陳柏惟護航。但是無論再怎麼護航，人民的怒濤也衝破了民進黨所設下的大堤，民進黨口口聲聲喊民主，面對人民用真正合法且民主的程序決定權力的歸屬時，也不得不聽從！

然而，民進黨學會謙卑、學會對人民反省了嗎？回顧「陳柏惟罷免案」通過那夜，民進黨所發布的新聞稿中，還在指斥中共官媒介入選舉，「背後動機不容輕忽」，還想操作意識形態；民進黨主席即總統蔡英文還親自致電慰問陳柏惟這個已經被人民否定的政客。看來，民進黨仍然沒有反省，民進黨依舊傲慢無比！

人民只要運用《中華民國憲法》規範下的民主權力，隨時能夠讓民進黨打包走人。民意如流水，水能載舟，亦能覆舟。如果民進黨依舊不對人民低頭，就看之後選舉，人民的票怎麼投。

（作者為前國民黨青年團總團長）

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