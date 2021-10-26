國民黨立委江啟臣在立法院揭露，政府花在宣傳行銷的經費不只是預算書上的18.6億元，而是高達553億元，這個數字實在驚人。細究蔡政府宣傳行銷經費的運用，可以發現太多不透明的黑箱。政府花納稅人的錢為自己的施政擦脂抹粉也就罷了，還常刻意混淆新聞與廣告，其中是否有流向網軍側翼，對異己抹黑追殺，外界更是難以監督。蔡政府濫權取得資源，對民眾進行認知作戰，將削弱監督制衡機制，傷害民主運作。

國發會買版面置入性行銷

江啟臣在質詢時提出的問題，重點不只在金額之高，更在於一個民主國家的政府對人民的文宣是不是可以如此毫不透明又毫無約束。更明白地說，你的政府可不可以用你的錢，用大量篩選修飾過的資訊包圍你，用挑撥煽動燃起你的恐懼與仇恨，以致於你看不見施政失當，讓你只能得到執政者的一家之言，被執政者輕蔑地操弄卻不自知。

江啟臣指出的多項問題都點到關鍵，例如審計部就在決算報告中表示，包括國家發展委員會等單位在媒體購買版面進行宣傳，是以一般新聞報導的方式編排呈現，並未標明是廣告，更未揭露刊登機關，明顯違反了《預算法》第62條之1。類似的案例實在太多太多，例如內政部、國防部等單位委託電視台製作文宣節目，其內容出現於新聞中，但未標示為廣告，這不就是民進黨在野時深惡痛絕的「置入性行銷」嗎？

利用媒體的公信力及民眾對媒體的信賴，進行匿名的文宣推廣，是標榜民主進步價值的政黨應有的行為嗎？《選罷法》規定選舉廣告要揭露刊登者，以免破壞選舉之公平性；執政者享有大筆國庫財源，如果拿納稅人的錢對民眾大行洗腦，左右輿論與新聞走向，營造對己有利的資訊環境，這不會傷害民主運作的公平性嗎？

蔡政府花大錢做所謂的「媒體政策及業務宣導」，但很多是拆分成10萬元以上、100萬元以下的小額標案，這屬於不須經公告及公開招標，直接就由首長核定的限制性招標，可以規避《政府採購法》的管理。不只很多部會如此便宜行事，連國營事業也大走其漏洞。所以，這些標案到底是給了和綠營關係好的媒體，或者送給了挺綠名嘴、網紅，還是養著一群網軍打手；其放送的內容是在宣傳政策，還是抹黑攻擊異議者，外界均無從得知。

江啟臣認為不公開招標的理由應該要公開，但不只如此，連文宣內容及投放對象也應該公開。這是在花人民的錢，到底是在宣傳什麼，沒理由藏著不敢攤在陽光下。

第二預備金流向最可疑

表面上，政府的媒體政策及業務宣導費只有18.6億，但其實大家忘了很多部會裡都藏著小金庫，也就是各種名目的基金，這種使用度就更自由了，例如交通部的觀光發展基金、內政部營建署的住宅基金等等。總計各部會營業基金的行銷費用是349.4億，非營業基金的行銷及業務費用是203.9億，上述全部加起來，足足有553億多元可以作為宣傳經費，為蔡政府的大內宣提供了強大的火力。江啟臣質疑這些基金就是政府媒體宣傳的第二預備金，其實第二預備金還要公開接受審議，但行銷費用這些錢的使用與流向根本是藏在一個又一個的黑箱裡。

媒體經營愈來愈困難，當蔡政府拿出白花花的鈔票時，很少媒體拒絕得了，這實在是媒體生存的悲哀。但台灣媒體環境最扭曲的地方，還不是大家都窮得快掛點，而是它從一個民主前輩追求的黨政軍退出媒體，走到了今天的政媒結合體。如今民進黨成了最大的媒體力量，這當中還包括了網路。所以大內宣不只是做新聞，更是在大肆操弄資訊，它不是要給民眾真相，而是要藉著資訊戰、網軍攻防及販賣「芒果乾」，為民眾的耳目罩上遮蔽，為蔡政府自己的形象加上濾鏡。

資訊就是力量，誰壟斷資訊，誰就壟斷權力，因為這可以剝奪民眾認明事實並審視執政者的機會。我們自詡是民主模範生，就不能縱容執政者以黑箱搞大內宣，政府各機關必須把所有標案都清楚揭露，包括諸多基金的金錢流向，都要一一接受民眾的檢視。江啟臣的質詢掀開了蔡政府大內宣認知戰黑幕的小小一角，反對黨及有良心的媒體應循線追查，務必讓真相大白。