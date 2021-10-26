刪Q案順利過關，對於台灣政政治來說，又投下一顆震撼彈！

首先，陳柏惟身為台灣基進黨員，「抗中保台」的旗幟無比鮮明，從其進入立法院開始，即成了立院民進黨團的附庸。幾次關鍵表決，這次的罷免案，民進黨也選擇力挺，行政單位上至蔡英文、下至立法院副院長蔡其昌均極力出面為其護航，更有各縣市綠營民意代表陪同「苦行」、開音樂會。過程中更是將這場罷免又提升成「藍綠對決」、「統獨對決」，更有綠營立委及親綠媒體形容這是場「中共指導的罷免」企圖再度挑動兩岸敏感神經。在刪Q、挺Q雙方的強力動員下，讓這場罷免創下罷免史上的最高投票率，達到51.72%。雖說最後罷免以高於門檻約4千票的77899票通過，但不同意票也催出了逼近門檻的73433票，差距極小，也恰好反映該區原有的選民結構！

投票結束後當然是幾家歡樂幾家愁，勝方不用多說，繼續朝補選邁進，而本應虛心檢討的敗方，卻弔詭的上至總統、直轄市長，下至立委，紛紛「明示」或「暗示」罷免制度或有問題，企圖模糊罷免案的本質－「對民意代表本身的檢驗」！

首先，選罷法中有關罷免門檻由雙二一（1/2投票、1/2同意）降低為現有同意票達選舉人數1/4且同意票多於不同意票規定的，正是2016年民進黨全面執政後由立委高志鵬等人提案修正，時任立委的台南市長黃偉哲也在修法時投下了同意票，更別說蔡英文是時任總統及民進黨黨主席，當年修法通過後，民進黨還大肆宣傳這是「屬於全民的勝利、屬於台灣民主的重大進程」，現在罷免之火燒到自己及側翼友軍身上，一方面說制度需要檢討，另一方面又說這是報復性罷免、民主倒退，民進黨短短5年昨是今非、轉變及墮落如此之快，令人感到咋舌！

再者，此次刪Q對照前序面臨罷免未過、後續將面臨罷免的高雄市議員黃捷、中正萬華立委林昶佐來看，綠營就是毫無檢討之意！黃捷的罷免案中，不同意票甚至多過同意票。林昶佐已經是第二任立委，為何其第一任時無人提起罷免？這兩個例子正體現罷免所賦予民眾的權利，也是真正民主的展現，也更提醒民意代表不是選上了就「由你玩四年」，時時警惕自己，恪遵對選民承諾、用心問政，才是民意代表的基本！

此次刪Q罷免，由地方投票行為提升到政黨對決、政策對決，也正是選民給蔡政府一次警惕及教訓，除了是綠營黨、政、媒全力支持陳柏惟外，其本人聲稱自己沒擋疫苗、沒同意萊豬、沒護航「3+11」，但立院表決事實卻是擺在眼前。行政者政策錯誤，監督者甘淪附庸，還敢推給別人抹黑，無怪乎會被選民教訓！民進黨如再不檢討，輸掉的恐怕不只幾個側翼，更是賠上所有台灣民眾的信任！（作者為台北市青年聯合會理事長）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※