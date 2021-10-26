被譽為「防疫拆彈專家」的衛福部醫福會執行長王必勝，遭媒體爆料陷入不倫戀，且生有一女。王必勝否認，只強調自己與傳聞中的女性是「很熟的老同事」，且報導中的小孩是該女子與前男友所生，而他自己很喜歡小孩。

對此，被媒體問到的防疫指揮官陳時中等相關人員，都只說王必勝防疫工作做得很好，對他的不倫戀傳聞避而不談，至於過往動不動就愛祭出女權、兩性平等的民進黨女性政治人物，如立委范雲、前立委林靜儀和婦女部主任許嘉恬等，全都一片靜默，身為女性總統的蔡英文同樣不置一詞，彷彿根本不在乎防疫要員出現這樣的緋聞事件。

王必勝是否涉及婚外情，確實屬於他的私領域，除了王太太，他人不宜置喙。然而，由於王必勝是中央疫情指揮中心醫療應變組副組長，屬於蔡政府防疫團隊的重要成員，且屢次奉命處理疫情危機，身繫廣大民眾的仰賴與信任，因此他的誠信就非常重要。

王必勝否認媒體的報導，希望他沒有撒謊。如果王必勝說話不誠實，難免令人擔心他是否還值得信任，這對指揮中心未來的工作恐怕會帶來負面影響。

一個年過50且有家室的男性，竟會與另一名女性有如此高密度的接觸，而且還對該女子的孩子如此親愛疼惜，再加上該女子IG動態打卡的時間和地點，與王必勝出差的時間、地點高度重疊，要說兩人之間只有單純的同事情誼，說服力實在不高。

王必勝不是一般人，當他的私德涉及公眾信任時，民進黨就必須要求王必勝做出更清楚完整的交代，以釋外界之疑。