北京整改一棒接一棒，似乎尚未看到盡頭。繼網路科技平台、補教業、飯圈文化及遊戲產業之後，下一個目標已鎖定金融業，包括人行、銀保監會、證監會、滬深證交所等監管機構，都一併納入中共中央金融巡視檢查對象。

一刀切 易波及無辜企業

根據中共中紀委及國監委網站的訊息，目前已完成25家金融相關單位的巡視進駐工作，並將展開為期兩個月左右的違紀事件查訪。外界解讀是全面整頓金融業的前兆，因而引起市場疑慮。知名《紅色資本主義》共同作者霍伊日前示警，整頓金融業的目的在切斷特定企業與金融業的不當掛勾及錢權關係，但也會讓大陸以舉債帶動經濟成長的模式無以為繼，經濟步入長期衰退。

金融為經濟的血脈，整頓金融確實可能會對經濟造成壓抑作用。檢視這一系列整改措施可以發現，加強金融監管、防止資本無序擴張並非橫空出世，而是近期大陸的重點工作項目，已持續一段時間。自2008年金融海嘯後，大陸金融風險加速累積，從不良資產到地方債務，再到影子銀行與互聯網金融，各類金融風險問題層出不窮，逼使北京必須頻繁出台金融維穩措施。

在這樣的環境下，如何防控金融風險、避免發生系統性金融危機，自然成為政策的首要目標。換句話說，針對金融業加強監管與金檢，不是突如其來的舉動，也不是要扼殺金融業生存空間，而是基於經濟長遠發展考量，不得不為的必要之惡。盱衡過往歷史，大陸就是依循著這個脈絡，逐步消弭金融風險。即便要付出經濟增長趨緩的代價，也勢在必行。2016年為遏止地方政府債務風險擴大，北京明知會傷害經濟，還是堅持貫徹供給側改革中的「去槓桿」，就是絕佳例證。更不用說，這次大陸處理恒大地產風暴事件，也可嗅到同樣的味道。

為避免金融風險進一步擴大，也為阻絕特定企業與金融業者之間的不當資金往來，加強金融監管與整頓已成為當前大陸中央與地方的重要共識。只是，必須留意的是，在這個過程中，要避免犯了跟這次限電政策一樣的「一刀切」毛病，讓原本不在整頓名單裡的企業，無端受到波及。例如，為了切斷銀行與特定企業綿密的錢權關係，如中信與恒大之間的龐大金流，就全面限縮授信或放貸業務，因而加劇小微企業的融資困境；或者說，基於反壟斷目的，選擇加強整頓像阿里巴巴與騰訊這類的互聯網巨頭，卻阻礙金融科技服務創新的步調，讓更多小微企業求貸無門。

小微企業貸款缺口逾8成

小微企業存在信用品質較差、抵押品不足、資訊不對稱等問題，因而很難從傳統銀行體系取得營運所需資金。即使可以取得資金，價格通常也較為昂貴，形成所謂的融資難、融資貴現象。隨著阿里巴巴、騰訊、百度、螞蟻金服、微眾銀行、度小滿等互聯網金融快速崛起，已大幅填補小微企業的融資缺口。

根據顧問公司奧緯諮詢統計，大陸小微金融市場需求規模約90兆人民幣，銀行體系實際貸放出的普惠型小微企業貸款餘額只有15.3兆人民幣，供需缺口高達74.7兆人民幣。中國普惠金融研究院發布的《2021中國小微家庭融資需求調研報告》亦顯示，高達6成以上的受訪者融資需求得不到滿足。顯然對於小微企業或家庭來說，市場資金明顯供不應求。如果此時又因金融整頓措施，銀行體系不能填補互聯網這塊缺口，勢必會讓小微企業融資難、融資貴的問題更加惡化。長期以往，不只不利小微企業生存，也會削弱經濟動能。

小微企業是大陸經濟重要貢獻來源（比重超過6成），也是最重要的就業提供者（超過8成），更是社會穩定的壓艙石。大陸領導人習近平、李克強不只一次在公開場合強調，小微企業對大陸經濟有無可取代的地位。如何在防範金融風險與維繫小微企業生存之間找到平衡點，將是北京當局的大考驗。