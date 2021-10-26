50年前的10月25日，是中華民國離開聯合國的日子。當年蔣介石是否因為「漢賊不兩立」而主動離開，仍爭議不休。然而事實是如此嗎？回到那一天，或許事實會更明白。

當時美國駐聯合國大使便是後來當上總統的老布希。而中華民國則由周書楷率領40人的代表團參加，早早展開遊說。然而，最不利的因素來自美國。當時尼克森總統正秘密安排訪問北京，季辛吉已去過一趟北京跟周恩來會談，卻不料在10月20日竟再度訪問北京，此行已完全公開。而5天後就要討論中國的聯合國代表權，美國這個行動，明示的意味太濃厚了。設想，其他國家會怎麼看？

說蔣介石「漢賊不兩立」導致退出聯合國，那是沒看清他求生存的意志了。事實上為了拉住日本，蔣介石對保衛釣魚台運動都冷處理，引起旅美學生的不滿，只為了委曲求全，想換得日本在聯合國的支持。但美國的「三角戰略」拉攏中共已是既定方向。季辛吉名言是：「三角外交的運用需要機敏，就像柔道一樣，不是全靠我們本身的力量，而是運用對方的來勢將他推往我們所希望的方向。」

美國知道中蘇因珍寶島事件交惡，甚至有一度傳聞蘇聯想用核子彈攻擊北京，毛澤東還發動文革群眾要「深挖洞，廣積糧」（現在北京還有許多地下坑道），對美國來說，這是千載難逢拉中打蘇的好機會。這就是季辛吉的柔道。

而中華民國只是美國長期戰略下的棋子。雖然美國也想搞雙重代表，但周恩來早早就表明了「中華人民共和國在聯合國之外很久了，也不差這幾年，雙重代表就不必談了。」完全否決了雙重代表的可能性。最不堪的是，表決前5天，季辛吉還訪問北京。這不擺明了尼克森的真正態度？

所以表決那一天，大會一開始，按議程應討論的是阿爾巴尼亞的提案（即中共代表中國），但美國駐聯合國首席代表布希仍由其他國家提修正案，不成，再提重要問題案（中華民國是聯合國安理會成員國，應有三分之二會員國通過，才能退出），雖然程序上通過它可以先排上議程，但要變成重要問題決議案的表決上，卻在唱名時，以59比55票輸了。總之，至此勝負已決，進入阿案表決。周書楷知道大勢已去，只能留下一句「這兒已成為馬戲場了」，退出聯合國。

坦白說，布希與美國是否使盡全力，實在很難說。那些程序問題雖是有阻擋作用，卻都不是美國自己提出，而是指使其他國家來提的。讓人不得不懷疑美國只是把花槍耍了兩下而已，連雙重代表的說法都是搞假的，否則怎麼接下去和周恩來打交道？中美關係從冷戰的兩極變三角戰略的大布局，才是主軸，其他都是次要的。

不過放長歷史視野，拋開個別的利害，從1990年代蘇東波大變局的結果來看，季辛吉的大戰略無疑是成功的。

從台灣角度看，退出聯合國導致自我認同的危機，與失去國際身分的合法性危機，然而也正因如此，讓台灣開始尋求自我認同，追問著「我是誰」之後，有民歌的「唱自己的歌」，雲門的「跳自己的舞」，鄉土文學的「寫自己的土地和人民」，現實主義文學抬頭。台灣開始在危機中找回自己的主體性，並且在文化上，開花結果，這何嘗不是不幸中的大幸。

回顧這段歷史，我們會比較明白，現在美國重提台灣加入聯合國組織，卻不提要用什麼名字（中華民國？台灣？台澎金馬？）卻只敢提世界衛生組織、教科文組織等，美國自己也不主動掛名提出，其實擺明了仍在玩弄台灣，當一顆棋子。

50年前玩三角戰略，把台灣玩出聯合國的美國，現在重喊讓台灣加入聯合國組織，到底意圖為何？是畫大餅？欺騙感情？想鼓動台灣人反中，搞激烈對抗，一如玩弄香港反送中一樣？到時美國仍站在旁邊看？

台灣要看清楚美國的企圖，知道他們的戰略，不要被玩弄於股掌上，甚至送上戰場，那就是被人賣了兩次，還幫人數錢了。（作者為作家）