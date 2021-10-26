我國和歐洲的外交關係近來有明顯變化。媒體報導中國大陸和梵蒂岡已開始談到建交的細節，中梵建交的時程似乎近了。而此時，外交部長吳釗燮正率領65人的經貿訪問團訪歐，這個大動作被認為正是北京要求教廷與台灣先斷交，再談中梵建交的重要因素。其實，中、梵一直在談建交，吳釗燮訪歐最多只是讓此事化暗為明而已。

圖為方濟各在梵蒂岡接見眾樞機主教。（美聯社）

真正讓北京不滿的是，美國總統拜登上任以來，不僅與G7、歐盟、北約舉行峰會，掀起反中、挺台風潮，更在歐洲刮起一陣「友台」風，大陸才決定多方反制，打擊台梵關係，讓台灣失去在歐洲的最後一個邦交國─教廷，自然被提升到優先項目。

外交部長吳釗燮此次出訪斯洛伐克和捷克兩國，並將以視訊參與「對華政策跨國議會聯盟」的會議，該會議旨在敦促各國對中國大陸政府採取更強硬的立場。從台歐關係大有進展的視角來看，中國大陸施壓教廷，要求「選邊站」就更顯得有外交上的考量了。

北京堅持「一中原則」要求教廷先與台灣斷交，再談中梵建交；梵蒂岡則遵循不主動與任何國家斷交的慣例，堅持教廷先在北京成立大使館，再慢慢審議梵蒂岡與台灣的關係。中方拒絕教廷的要求可以理解，因為讓梵蒂岡先在北京設立大使館，不僅違反北京與其他國家建交前必須先與台灣斷交的原則，也會造成允許教廷「雙重承認」兩岸的「惡例」。

教廷應該也感受到以美國為首的西方國家「天下圍中」，與自由民主國家天主教派與教徒「反中」的壓力。雖然就短期來看，中梵可能還無法達成共識，但後勢卻對我國不利。

首先，以往教宗多出自右翼或中間偏右的歐洲國家，但現年84歲的教宗方濟各卻來自南美洲的阿根廷，多少會受到南美洲左翼思潮的影響，至少對中共不會那麼排斥。其次，面對全球天主教徒人數日益減少的趨勢，方濟各要在中國大陸推廣教義與擴大天主教影響力的目標明確。

第三，中、梵長期為主教任命問題相持不下。2018年，教廷與北京簽署《主教任命協議》，但因內容對雙方未盡公平，方濟各也因此備受責難，但他認為這樣做是值得的。

第四，教廷的機關刊物與匿名官員三不五時就會披露一些中梵建交的進度，方濟各希望和中國建交的企圖心已人盡皆知。

儘管和中國大陸建交擺明了是梵蒂岡的目標，雙方也的確有一定程度的進展，但我國能使得上力的地方卻非常有限，只能處於被動的角色。不過國安與外交單位也必須提高警覺，不要再老是以教廷與我國溝通良好為由，自欺欺人，誤導國人，等到斷交再來譴責北京挖我外交牆角。

尤其此次吳釗燮又高調訪問歐洲，北京為報復我對歐外交突破，必定會有所動作，加速中梵建交的腳步恐怕是必然。兩相權衡之下，對我外交的得失，不知蔡政府是否精算過了。

（作者為淡江大學外交與國際關係學系榮譽教授）