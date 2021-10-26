最近，CCTV 上映了一部連續劇《覺醒年代》，故事以五四運動為背景；從蔡元培、陳獨秀、李大釗、胡適等人發起的新文化運動開始，一直到中國共產黨成立，氣勢磅礡，高潮迭起，值得向讀者們推薦。

舉幾個劇中生動有趣的片段：胡適與辜鴻銘和黃侃的白話文、文言文孰優孰劣辯論大會；黃侃用了十二個字的文言文擬發的電報稿而胡適只用了五個字的白話文，引起哄堂大笑。在中西文化論戰中，李大釗組織學生們演出的街頭劇，由一個女生化裝成復辟守舊的老頑固林琴南，獨白加上後面的配音，非常滑稽，看完令人捧腹大笑，不能不佩服導演的高招。陳延年召集了十幾位志同道合的朋友組織「共產互助社」，規定要自立更生，不准藏私，一位女同志發現某男同志皮箱內有幾條褲子沒有上報而要求他做檢討，引發一場有趣的討論⋯。

再舉幾個劇中悲壯傷感的片段：陳延年在抗議活動中被警察打昏在地，父親陳獨秀冒著大雨四處尋覓，找到後將他背在身上，步履蹣跚，拖著沈重的腳步，將兒子送到醫院，看完肯定會引起觀眾對於當時統治者的強烈悲憤⋯。

李大釗為了籌備抗議活動，帶著一些學生日夜趕工，廢寢忘食，這個時候他那位不識字的老婆懷著身孕，冒著大雨，提著沈重的一籃大餅來為他們加油打氣，老婆只知道老公是幹大事的可是從不過問他幹的什麼大事，學生走後，他們夫妻間的一番深情對話，實在動人心弦，一定會賺足許多觀眾的熱淚⋯。

陳延年去法國留學前夕，在池塘邊與柳眉告别那一幕，柳眉明白了延年以身許國的壯志之後，只好悻然離去，不斷回頭看延年，延年不敢回望，眼睛充滿了淚水，流露出他對柳眉的愛和不捨，看了令人不勝唏噓，感慨無限⋯。

劇中飾演角色，除了陳獨秀和李大釗演技無懈可擊之外，另外還有幾位值得點讚：陳延年和陳喬年，兩人英俊挺拔，最後從容就義，求仁得仁；喬年對哥哥的馬首是瞻，言聼計從，亦步亦趨，在劇中表現無遺。

胡適在劇中沒有被醜化是最值得稱讚的亮點，他和黃侃的辯論顕現出他的口才無限，他對陳獨秀始終以兄長相待，即使陳獨秀撕毀了他的文稿和不讓他再編《新青年》雜誌，胡適都選擇了忍讓，最後和陳獨秀、李大釗在山林間飮洒告別，表達「道不同不相為謀」的政治立場，但彼此間的友情是永恆的。

劇中的一位反派角色，警察總監吳炳湘演得非常精彩，他兇狠毒辣，跋扈囂張，鬼計多端，隨時心中都打著小算盤，但他能夠察言觀色，見微知著，懂得如何應對變局，能化大事為小事，表演得入木三分。

《覺醒年代》這部連續劇，介紹了整個五四運動的來龍去脈，我們也從劇情描述中知道在那苦難年代，列強是如何欺凌中國而中國人自己卻不自覺，是陳獨秀、李大釗這些先驅，不畏強御，視死如歸，啓發了民智，喚醒了國魂，才引起後來的革命軍北伐和中國共產黨的興起。

以前，筆者以為陳獨秀只是一個普通小人物，看完《覺醒年代》才知道他原來和李大釗是中國共產黨建黨「南陳北李」的雙頭馬車！看完《覺醒年代》後，筆者又翻了一些有關陳獨秀後來的歷史資料，他由於激烈反對黨內農村暴動政策，在俄國駐華大使鮑羅廷指使下大搞國共合作，即便國民黨開始清共他依然無動於衷，因而造成很多共產黨人被殺害，結果他被自己同志軟禁，最後還被開除黨籍，被扣上了漢奸、叛徒，和投降機會主義幾頂大帽子。

陳獨秀被共產黨放出後，因為主張全民抗日，反對國民黨的不扺抗政策，又被國民黨送進了大牢直到全國抗戰爆發。現在，黨史專家們已經把他漢奸、叛徒的帽子摘去，投降機會主義也換成了右傾機會主義；今天央視能夠上映《覺醒年代》，劇中陳獨秀表現出的以全民為懷，以救國為志，為創黨艱辛奮鬥的精氣神，是不是可以預期中國共產黨要進一步為陳獨秀平反，恢復他的黨籍了呢⋯⋯？

（作者為中美論壇社理事）

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