今年是中華人民共和國恢復聯合國合法席位50週年，10月25日大陸還舉辦了盛大的紀念活動。近期，大陸和台灣及美國方面圍繞聯合國2758號決議的爭議再次浮上檯面。台灣方面稱「2758號決議不僅未提及台灣，更沒有提及台灣為中華人民共和國的一部分或中國對台灣擁有任何主權」，「只解決了中國代表權問題，沒有解決台灣代表權問題」。美國副助理國務卿華自強也在一場研討會上附和稱，中國「誤用」2758號決議，支持台灣擴大國際空間。那台灣和美國的說辭經得住推敲嗎？

單純從決議文本看，2758號決議文就暗含了「台灣是中國一部分」。該決議文包括兩個主要部分，首先是「承認中華人民共和國政府的代表是中國在聯合國組織的唯一合法代表，中華人民共和國是安全理事會五個常任理事國之一」。隨之，「決定：恢復中華人民共和國的一切權利，承認她的政府的代表為中國在聯合國組織的唯一合法代表並立即把蔣介石的代表從它在聯合國組織及其所屬一切機構中所非法佔據的席位上驅逐出去」。

毫無疑問，該決議解決了「中國代表權」問題。同時，也解決了「台灣代表權」問題。該文本之所以使用「恢復」而不是「接受」或「納入」中華人民共和國，即表示從國際法層面認定中華人民共和國對中華民國的政府繼承。中華民國在1945年代表中國收回了台灣主權，中華人民共和國自然擁有對台灣的主權。2758號決議文認定，中華人民共和國在國際上唯一代表中國，自然也代表隸屬於中國的台灣地區。

2758號決議的通過，表示「中華民國」在國際法意義上已經不存在了。即使在現實中台灣地區以「中華民國」之名繼續存在，甚至在國際上大肆活動，這只能說明存在「中華民國」的代表權問題，而不是台灣的「代表權」問題。說到底，就是「台灣」和「中華民國」的關係問題。雖然有激進「台獨」分子認為二者沒有關係，但目前在島內執政的民進黨不是剛剛慶祝了「雙十」嗎？蔡英文不也認為自己是「中華民國總統」嗎？「台獨」分子不是也承認，2758號決議文解決了中華人民共和國和「中華民國」的代表權問題嗎？

2758號決議通過的過程也可以說明，「中華人民共和國代表台灣」沒有任何疑義。在通過該決議前，美國等國曾經鼓噪所謂的「雙重代表權」提案，也就是在恢復中華人民共和國合法權益的同時，保留「中華民國」的代表權，但該案並未通過。也就是說，在2758號決議通過的同時，曾經有人想操作所謂的「中華民國代表權」或「台灣代表權」，但都被否定了。

也有「台獨」分子質疑所謂的程序問題，意即「中國代表權」是「重要問題」，需要聯合國會員國三分之二的同意才能通過，而實際上2758號決議僅有58%的支持率。中華人民共和國之所以長期未恢復合法席位，一個重要原因就是美國長期操作「中國代表權」是「重要問題」。在第26屆聯大上，美國也玩弄了相同的手法，但相關提案最終也被否決。繼續利用技術性障礙阻撓恢復中華人民共和國席位，也宣告徹底破產。

這就是說，2758號決議從政治上、法律上和程序上明確、徹底解決了中國在聯合國的代表權問題。中國在聯合國的代表權，當然是包括台灣在內的全中國的代表權。台灣是中國的一部分，根本不存在其在聯合國的所謂「代表權」問題。對於這一點，台灣島內和美國國內稍顯理性的國際法專家和政治家，都不會提出質疑。實際上，外界都非常清楚，「台獨」分子不斷拋出該議題，是想借此建構「台獨」理論基礎，對島內民眾甚至是域外國家進行洗腦。但站在理性和務實的立場上，還是衷心奉勸有關方面，不要一再炒作該議題，否則只會在國際上貽笑大方，徒增臭名。（作者系大陸台灣問題專家）

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