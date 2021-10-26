台灣民意基金會最新民調顯示，12月將舉行的4大公投案，不論是反萊豬、護藻礁、公投綁大選及重啟核四，民眾同意的比率不僅全高於反對，且同意比率還較5個月前的調查增加，最後4案均通過的機會極大。陳柏惟罷免案過關雖對蔡政府而言是個挫敗，但畢竟只是地方選區牽涉1席立委的輸贏，加上補選勝負仍未定，政治衝擊尚屬有限；但4項公投案的成敗直接挑戰蔡政府的重大政策，不僅是蔡總統第二任期提前的期中考，一旦失利，勢將捲起更大的政治風暴。

首先，蘇內閣將難逃這致命的一擊。蘇揆任內多災多難，疫情加上各種公安事故已造成1800多人殞命，但在蔡總統操作黨內派系恐怖平衡的力挺下，勉強苟延。只不過蘇揆戀棧時間越久，積累的民怨能量也就更加驚人。若4大公投案通過，蔡英文必須找到代罪羔羊，以免引火上身，而下台負責就是蘇揆僅有的剩餘價值。但蘇揆下台勢將引爆其他派系競逐閣揆的權力，從而加速蔡總統的跛腳危機。

從五倍券黨內派系對蘇揆發難後，派系爭鬥已經白熱化。宜蘭高鐵設站風風雨雨，英系立委甚至直接喊話要求交通部長下台；蔡總統欲直接掌控6都市長提名權，也在黨內受到挑戰。尤其黃國書線民事件爆出後，新系冷血自清，其他派系卻送暖肯定，更牽扯出促轉會失控權鬥的內幕。未來究竟還有多少未爆彈會伴隨派系內鬥而一一引爆，或是成為勒索黨內競爭對手的利刃，對民進黨的後座力將難以估計，局面恐怕不是小英能輕易控制住的。

若公投結果成殘局，1年之後，又將面臨2022年地方選舉。民進黨過去再修《公投法》切割公投綁大選，憂心重蹈2018年九合一大選覆轍，卻沒想到單獨辦理的公投意外成為蔡政府的加考題。公投和地方選舉間隔有限，加上公投結果並非民怨宣洩的終點，政府權責機關如何依照公投結果辦理，才是消弭民怨或激起更大反感的關鍵。因此這次公投對之後的地方選舉恐難形成鐘擺效應，反而可能成為政治風暴的前震，產生推波助瀾的效果。

最後則是因為這4個公投議題與民生、環境永續和能源政策有關，就算政治性最高的公投綁大選案，也沒有國家安全與主權維護的高政治性，少了反中因素操作的空間，民進黨失去扭轉乾坤的唯一利器，要在2個月內透過說理扭轉民眾的想法，難度頗高。

過去民進黨與時代力量聯手修改《選罷法》，將罷免修法視為民主的勝利，但不到幾年卻自食惡果，民進黨更在刪Q後改口認為現行制度存在「少數否決多數」的矛盾，呼籲朝野政黨應正視此問題。補正《公投法》與下修罷免門檻是攣生兄弟，面對公投失利，恐怕也將成為民進黨下個檢討制度矛盾的箭靶。但真正的問題恐怕不是制度的矛盾，而是玩弄制度所曝露出的自我矛盾吧！一場接一場的政治風暴正是因此而來。（作者為國家政策研究基金會副研究員）