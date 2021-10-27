編者按：台灣因為不了解大陸，使兩岸關係持續惡化，戚嘉林教授近期所編《建國百年奮鬥百年：中共的力量來自何方》，向台灣社會平實介紹大陸崛起的百年奮鬥過程，史話專欄今起節錄台灣經驗的與台灣菁英對大陸崛起的貢獻。

在大陸經濟困頓的1970年代，台灣經濟欣欣向榮，取得相當成就，人民生活水平約較大陸領先20年。斯時大陸，在文革的政治氛圍下，對西方與台灣的經濟快速發展，幾乎視而未見。直至鄧小平復出，方正視西方與台灣的經濟成就。

1974年春，鄧小平接替周恩來成為中方與美國的主要對話人。是時，美國與中方打交道的國務卿季辛吉（Henry Kissinger），就印象深刻地回憶稱，鄧小平不諱言中國落後，需要美國的技術與經濟合作，以改善中國人民的生活 ；1979年8、9月，中共「政治局委員」前國務院副總理余秋里首次承認大陸與台灣在經濟這場和平競賽中已居下風，承認「台灣經濟迅速發展，一般人民生活都比各省人民生活高幾倍」 。

自此以後，中共內部漸漸理性開展探討台灣的經濟成就。例如在福建廈門設立「台灣經濟研究所」，在北京「中國社會科學研究院」內設立「台灣研究所」，介紹台灣行之有效管理方式的《台灣企業管理文集》可公開印行。《經濟管理》、《經濟日報》、上海《世界經濟導報》等經濟刊物，則常摘要轉載台灣報刊有關企業管理文章，甚至有刊物提出仿傚台灣的呼聲。

1980年8月，中國大陸於深圳、珠海、汕頭和廈門等地成立4個經濟特區；1985年3月，《中國經濟問題》月刊再進一步地以「新竹科學園區」為例，建議中共仿照台灣作法，將「經濟特區」建成現代化的「視窗」。

同年8月12日中共內部刊物《學習參考資料》，刊登以西德、台灣、瑞典、新加坡4個實例，說明社會主義面臨嚴重挑戰，稱「1952年的時候，我們大陸每人平均收入的美元，比台灣平均只少4元，相差不多，可是1980年，台灣人民收入達到2278美元，我們大陸每人平均256美元，差不多相差9倍。同樣是搞了30多年，這也是資本主義向我們提出的挑戰」 。

1986年12月，頗具權威的雜誌《經濟研究》，刊載討論經濟發展策略課題之文，就有文章讚揚台灣採取出口替代策略，「改變出口結構，擴大出口規模是實現經濟起步成功祕訣」。

1980年代的經濟大改革，是一無任何經驗可循的改革，問題千題萬緒，鄧小平及其有志之士，依大陸當時的經濟社會落後情勢，摸索前進。此時，同文同種的台灣地方經濟發展成就，在信心與經驗上，自當有某種的燈塔指標作用。趙紫陽與朱鎔基兩總理先後邀訪台灣學者官員獻策之舉，即為證明。

鄒至莊博士就認為，台灣經濟發展成功的經驗，對大陸經改影響很大，增加推動經濟改革的信心，因為既然同文同種的台灣能經濟發展成功，大陸當然也能做到。但是，筆者認為，這是兩岸分離斷絕所想像的美麗誤解信心。

咸有論者，總認為60多年前的中港台經濟基礎雷同，都可說是白手起家，甚至認為50年前台灣大城市中無一能與當時的北平、南京和上海論高下，這種蓄意彰顯1980年代台灣經濟成就想當然耳的說法，可說是另類為自我鼓勵的歷史情境想像。

就以化學肥料使用量為例，1938年台灣化肥施用量是38.9萬公噸，但14年後1950-52年的經濟恢復期，整個大陸所生產的化肥，平均每年僅2.7萬公噸。至於更具指標性意義的教育數據，日本殖民政府在台灣是實施極端歧視本島人（台灣人）的二元化教育體制，但為加速日據晚期的同化速度，乃於1943年在台灣正式實施六年制的小學義務教育。

是（1943）年台灣本島人子弟的小學學齡兒童就學率已高達65.8%（早在1940年時台北市男性學齡兒童就學率已高達87.1%），當時中國大陸民眾約80%是文盲；至於日本殖民政府在台灣留下完整的近代政府各級行政組織，例如金融體系、司法體系、郵政體系、農會體系及詳盡的戶政／兵役／地籍等資料檔案，更是大陸遠遠所不能及。

1946年冬，曾經來台採訪旬日的蕭乾（燕京大學畢業）就感慨寫道「比起台灣，大陸中國是個文盲國；比起台灣，大陸中國是個原始農業國」「大陸中國在現代化上離台灣至少落後了半個世紀」。換言之，兩岸經濟差距至少40年（前述1952年時大陸每人平均收入與台灣相差不多的數據是完全不正確的）。

【未完待續】