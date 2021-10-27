曾經繁華一時的高雄市鹽埕區「城中城」大樓日前發生大火造成嚴重死傷。「城中城」大樓約有40年歷史，樓層劃分出120戶收租套房單位，住民多數為獨居老人或低收入戶人口。在香港也有不少樓齡超過六十年的「唐樓」（二戰前後舊式建築），亦被分割為多個單位供低收入戶租用。近年曾發生多次火災事故，證實台港兩地弱勢人士皆面臨居住環境的惡化。這宗「城中城」大火令人聯想到高雄、香港兩城低收入人士的慘況，同時亦警示刺激學者、掌民政者應如何防控類似悲劇重演，必須析解問題增強基層民眾的信心。

高雄市鹽埕區「城中城」大樓類似香港的「三無大廈」，即無管理委員會、無居民組織及無管理公司的舊房。在「三無大廈」中由於一般租金較低，頻出現有「劏房」出租。在香港「劏房」即是「分間樓宇單位」，又名「房中房」，是香港出租房常見的一種，香港現時有超過20萬個「劏房」住戶。過去五年，香港至少發生19宗「劏房」火災，造成12人死亡和48人受傷，而當中有一半案件就是因為家事或與鄰居爭執而起。「劏房」單位多由眾多戶共同居住，面積較小，雜物堆積，而且沒有窗戶，一旦有事故易釀成重大傷亡，高雄的「城中城」居民亦面對同樣的景況。

「劏房」戶中不少是新來港定居人士、基層家庭，人數眾多，但他們在香港能發言和投訴的渠道不多。近期香港中聯辦以及行政長官林鄭月娥走入「劏房」探訪，令整個社會都關注到基層面臨住房問題，如此深層次的社會問題其實不應由政府一力承擔，社會上的商界、社會慈善機構和擁有閒置土地的發展商應共同提出可行之法，共同計議、共同濟度基層大眾。

香港中聯辦主任到「劏房」探訪時，問了「發展為了誰」令人覃思的一個重要問題，洞中肯綮，這亦反映經濟成長的社會中發展忽略了某些群體，顯示社會上掌控資源的人長期盲目發展。

根據當局統計，2021年上半年台灣經濟成長率為8.31%，高於香港的7.8%，新加坡的7.7%以及韓國的3.9%。蔡總統日前公開表示，台灣經濟的表現「重回亞洲四小龍之首」。蔡總統發言言猶在耳，就發生如此重大慘劇。民進黨吹噓經濟成就一馬當先，面對慘劇則道歉、捐薪了事，但至今仍未觸到問題核心。

台灣作為「四小龍之首」經濟發展是為了誰？到底是為民進黨自吹自擂的虛榮感、為了鞏固政治陣營執政的延續、為了靡費向外國購置軍備，還是以台灣人利益為中心，令社會得以均衡發展。

高雄市長陳其邁日前率市府官員一字排開鞠躬道歉，強調「該負的責任我不會迴避」。追究政治責任、大火元凶的同時，其實這宗慘劇要警惕不單是高雄市府的問責，而是執政黨應反思台灣經濟成長華美數字背後，更深層了解如何關懷基層需求，以避免未來悲歌重演。

（作者為香港評論員、大陸全國港澳研究會會員）

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