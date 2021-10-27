十一連假，沒按耐住想旅遊的心，往年都能一次走訪2-3個城市，今年各種原因，精挑細選了重慶，為的就是回想起到陌生環境那種探險，刺激及新鮮感，定了機票就往最容易讓人迷路及迷失的城市：重慶，出發了。

今年北京秋天涼的特別早，離開的時候已經低於10度，原本以為抵達重慶後迎接的是溫暖的天氣，但其實重慶每年從10月到隔年5月，都處於陰冷的天氣，體感溫度並不比北京高多少，之後要來玩的要注意保暖，同時也因為長達半年多的陰冷天氣，重慶才發展出重油重辣的飲食習慣。

第一站來到了四川美術學院旁的塗鴉一條街，塗鴉在北京是很少看到的，曾經見過是在中央美院旁的一小片圍牆上，但在四川美院，附近沒有一棟建築物是空白的，油漆畫，噴漆，油性筆，能在牆上留下作品的材料都見著了，感覺到的是一股旺盛的生命力，其中還能看見現在的學子當中最火爆的明星是誰，只要找出姓名出現頻率最高的就是了，真實民間打榜就在眼前。

重慶夜景最有名的地方，莫過於洪崖洞了，也是我第一次體會到8D重慶的地方，景區入口是11層馬路，進景區後要下到1層步行街，再依次往上走，沿途幾乎都是售賣重慶小吃或是伴手禮的商鋪陳。洪崖洞原本是有座洪崖門，但現在已經不存在了，現在的洪崖洞景區是後來改建，也是仿照著山城人家傍山而居，盡量還原山城民俗風情。

為了避開陰雨的天氣，第二天來到了重慶三峽博物館，每個當地的博物館都挺建議花上個半天好好瞭解，都會詳細介紹當地的歷史發展及風俗民情，能讓人更加瞭解到了當地該看什麼，重慶三峽博物館講述了早期先民如何進入到重慶開墾，跟山爭地跟水搶地，並經歷過無數戰役，湖廣填四川，陪都時期，重慶大轟炸等，重慶人民展現出了堅韌等生命力。

合著湖廣會館一起走覽，更能了解開墾重慶的不容易，當初清朝湖廣填四川的命令一下，從湖北湖廣一帶的住民便以各種方式進入川渝地區，有走陸路的，也有走水路的，當時的移民帶入了許多新的技術及農作物，對後世影響最大的應該是辣椒了，也因為辣椒的傳入，才有今日一鍋江湖的川渝火鍋。

火鍋較為可信的起源是當時的民工為了清除一些動物內臟或是腥味較為濃厚的食材，在街邊架起一大鐵鍋，拌炒大量辣椒，藥材及熱油，辣椒本身強烈的辛香味能很大程度的去處肉腥味，加上擁有大量熱油，鍋底本身的溫度比用清水來得高，能瞬間涮熟食材，同時保留食材鮮脆的口感，若是遇到諸如腦花等需要燉煮的食材，則能使底料的鮮香辣更加入味。

初步瞭解重慶歷史後，便開始了實踐，走到了以往屬於高檔住宅區等山城步道，上上下下的階梯忠實展現了何謂「山城」，從底下馬路一路拾階而上，兩旁的小巷子散落著民居。山城步道如今正逐步修繕，走在步道上能眺望江景，同時也最大限度保留了當時山城居民的生活方式，當中經過教堂仁愛堂及法國領事館舊址，山城巷的盡頭便接上了領事巷，再走向了少數留存的古城門之一：通遠門，目前通遠門及古城牆依然保留並讓行人通行，從城門穿過很有穿越的感覺。

重慶作為歷史上的陪都，有著一定歷史的特殊性，而這都濃縮在了白公館（又名香山別墅），周公館及桂園，當初大撤退的時候，國民政府將白公館及旁邊的渣滓洞改建為政治犯監獄，而周公館則是周恩來總理抵達重慶後，與國民政府進行重慶談判時下榻處，最後在桂園簽訂了具有歷史意義的《重慶條約》，在桂園裡依然可以感受到當時爾虞我詐，互不相讓等緊張談判。

魔幻的重慶有著官方標榜的三大奇幻，首先是垂直的凱旋路大電梯，從凱旋路直達凱旋路，垂直於凱旋路店頭尾兩端，拉出了三維空間；第二奇幻則是水平的長江索道，往來於渝中區及南岸區，飛躍過翻滾的長江，完美體現了空間上最短的距離就是直線這事；第三奇幻則是皇冠大扶梯，可惜在目前正在整修，從電影《少年的你》，劇照中可以看見，是座長達百米的大扶梯，瞬間將空間給傾斜了。

重慶的8D更體現在原本沿山而居的居民區裡，三層馬路最具代表性，從字面意義上來解釋，就是有三層的馬路，像極了一塊蛋糕豎切下來後有三層的奶油般。三層馬路位於鵝嶺公園，第三層也就是高層，有重慶二廠文創園區，又原本的印刷廠改建而成，老舊廠房進駐許多潮流店家，其實就像重慶本身，新舊融合。

走到第二層時可是花了我不少腦力，當中蜿蜒經過許多居民樓，一會上一會下，這條左拐，哪裡右轉的，讓手機地圖完全變成裝飾品，只能勉強靠路標並嘗試著走錯幾次路才到達二層。在二層有座觀景平台，看的也是輕軌，來的是剛從李子壩穿樓而來的或是即將穿樓而去等輕軌，從面前，從頭頂呼嘯而過。

第三層來到了長江沿岸，在這裡有個觀景台，等候大約5分鐘，就能看見李子壩輕軌穿樓等奇景，到這每個人都在問，是先有輕軌還是先有樓，在李子壩站台裡有介紹，輕軌跟樓是一起建造，一起投入運營，到這讓我不得不佩服當初設計及建造的巧妙及用心。

重慶，有機會去的話建議留有三天以上的時間，匆匆而過的只能去網紅景點打卡，而無法體會山城本身的魅力，體驗與山爭地，與水搶地，不屈不撓的山城意志，重慶，下次還要再去迷路。（Michael）

（本文來源：兩岸青年公眾號）

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