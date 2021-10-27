國際清算銀行（BIS）日前公布9月名目有效匯率指數（NEER）統計，新台幣NEER上揚至124.59的歷史新高，實質有效匯率指數（REER）112.52則創逾15年新高。NEER是以一國的名目匯率為中心，針對貿易往來國家彼此間的進出口貿易為指數權重，再將這些貿易國家貨幣兌本國貨幣匯率加權計算產生以100為基準的指數；REER則是考量物價後，將對手國與本國物價比較，將物價消長為平減（Deflate）值，再加權組合出的匯率指數。換言之，NEER沒有將物價考慮進去，REER則是考量物價後的購買力互相比較。

不論是用NEER還是REER的概念來看，9月新台幣的數值都超過100，也就是在同期間新台幣相較主要貿易對象呈現升值，換言之，台灣的出口價格競爭力可能因匯價的因素被削弱（因為匯率偏高使得報價較貴），但實質購買力卻因為匯價的關係而上升（匯價上漲使進口物價相對便宜）。中央銀行也曾根據新台幣匯率反應函數的實證結果指出，當物價上漲率偏高時，新台幣名目有效匯率指數（NEER）上升，有助抑制物價上漲的壓力；當實際產出高於潛在產出時，NEER上升則可抑制過熱的景氣。

台灣屬於小型開放經濟，即進出口占經濟成長主要項目，中央銀行要拿捏匯價政策平衡，讓新台幣同時符合進口商和出口商的理想價位，基本上是很難達成的目標，因為進口商一定較希望新台幣強勢，同樣的錢可以多買點貨，出口商則會希望新台幣弱勢一點才有報價競爭力，也因此，過去多年新台幣該強該弱，市場一直有不同意見。

但過去兩年的疫情，意外替強勢新台幣找出一個新平衡點。主要是供應鏈重組過程中，台灣出口主力的晶圓和半導體因為具產業領先地位，較不易因報價因素而影響競爭力。因此偏強的新台幣匯價並沒有衝擊出口；至於進口商則受惠新台幣升值，抵銷不少成本。這樣的天時、地利、人和，造就了史上最高的新台幣NEER指數。

從央行統計數據來看，今年以來美元指數約升值4.13％，同期間包括歐元、韓元、星元和日圓等都對美元貶值，僅人民幣對美元上揚2.32％，新台幣同期也對美元升值2.17％，這也反映在新台幣NEER和REER同步走高。

今年以來國際原物料大幅上揚，讓通膨取代疫情，成為各國政府最聞之色變的兩個字。但不論油價、天然氣還是銅、鎳，都是以美元報價，新台幣對美元升值2％的情況下，價格等於直接打九八折，雖然無法完全抵銷原物料的漲幅，對於減輕台灣輸入型通膨壓力，多少還是發揮一定的效果。

事實上，央行貨幣政策向來是以穩定物價為優先，而台灣物價的穩定有賴於匯率持穩，新台幣如果反向貶值，勢必將使進口原物料、石油、商品價格上揚，繼而帶進輸入型通貨膨脹，特別是目前國際商品價格處於反彈格局，新台幣匯率更有理由保持名目未貶值的優勢。

以央行近日舉例的95無鉛汽油價格來看，2020年低點為4月均價的每公升18.53元，較2019年高點5月均價的30.23元下跌38.7％；今年高點為10月均價的29.85元，但由低點回升幅度達61.09％。央行進而說明，今年台灣通膨率較高（前九月平均為1.74％），亦與去年物價下跌導致比較基期較低有關，因而加深民眾對物價上漲的感受；若以近三年平均（2019～2021年9月平均）通膨率而言，仍低於1％，稱得上是相當溫和。

央行舉這個例子，是想說明民眾日常生活較常購買的商品項目，會對物價下跌較無感受，對物價上漲則感受較深。但同樣地，如果不是新台幣今年以來對美元還維持了2％左右的升幅，95無鉛汽油的漲幅是不是會更高、甚至超過2019年5月時的高點，又會不會讓民眾對通膨的恐慌加重，這是央行不容迴避的問題。

根據央行的說法，主要機構預測台灣今年CPI年增率不至於超過2％，且IMF與Consensus Economics都預測台灣未來5年通膨預期約介於1.4～1.6％，並強調全球化與自動化導致供給面成本下降、公共費率（水、電費）平穩等長期以來維持台灣通膨率低而穩定的結構因素仍在。可是這只能解釋為台灣目前還未走到通膨這一步，並不足以證明台灣現在沒有通膨預期。且眾所周知，因為短期價格波動如果影響社會各界對通膨的預期，引發搶購、囤貨風氣，加劇供需失衡，將進一步推升物價，讓通膨預期自我實現。

面對日益嚴峻的通膨壓力，央行的匯率政策勢必有所轉變。當然，近年國際資金大量移動已成為影響貨幣幣值變動的主因，央行並不能主導國際資金流向，可是就政策方向而言，弱勢新台幣看來已非台灣最佳選擇，更何況台灣人民以環境污染、與廉價勞力賺取外匯的時代已經過去，現在台灣需要的是高附加價值產品，加以考量物價穩定，強勢匯率才更符合全民利益。