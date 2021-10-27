大陸人大常委會於10月23日通過《中華人民共和國陸地國界法》，明顯是針對中印邊界可能發生的突發事件預作準備，並將解放軍與武警在陸地邊境的行動予以合法化。該法第7條賦予並規範解放軍戍守國境安全的任務，並應與居住在國境地區的民眾合作，做為陸地國境的第一道防線。

大陸國界長達2萬2000多公里，有超過12萬平方公里的土地存有領土糾紛，其中最大的部分即是與印度3488公里的國境線與衝突。並且印度與不丹是中國尚未簽訂邊界協議的兩個國家，與其他12個鄰國的邊界爭端已解決。

該法第38條顯然針對印度，該條文指出「非法越界人員為武裝部隊人員的，由有關軍事機關處理。非法越界人員行兇、拒捕或者實施其他暴力行為，危及他人人身和財產安全的，執法執勤人員可以依法使用警械和武器」，這是對印度發出的強烈訊號。

中印邊境對峙已17個月，解放軍任命熟稔西部戰區事務與具有戰功的汪海江出任西部戰區司令員，可能對於國界安全採取更為強硬作法，此外，該法也將對於中國與阿富汗的國境安全採取更為嚴格措施。

中國的執法人員早在國境線上使用警械或武器，但該法讓中國維護陸地國境安全的手段與方式擁有更多的合法性，成為另一種形式的國界「法律戰」。

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