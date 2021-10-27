東北撤完撤華北、華北撤完撤華東、華東撤完撤華南、華南撤完撤台北、台北撤完撤.....

國民黨怎麼了？是要撤到綠島去是嗎？台灣民意基金會公布政黨支持民調，民進黨獲2成7高居首位；民眾黨17.6％排名第二；國民黨支持度下滑至16.2%墊底。情場上的｢小三｣是何等受寵；政壇上的｢小三｣則代表舅舅不疼、姥姥不愛，國民黨怎會淪落至此？

時也、運也、命也，民眾黨之所以平地鵲起，實在講也多靠了黨主席，柯文哲本來就是公衛人士，懂的不比中央那位牙醫差，今年5月一個命令，台北市民自動封城，誰都沒料到柯文哲有如此的魅力，從此局勢開始逆轉，民眾寧願看雙北的疫情報導記者會，也不願看中央的｢五漢廢言｣。

國民黨人各個想稱英雄，一場主席選舉搞得分崩離析，令親者痛仇者快，一般民眾看在眼裡也只有搖頭嘆息的分，討厭綠、不喜歡藍，自然跑去白色那邊。

但民眾是盲目的、好騙的，柯文哲真是白色嗎？忘了他說過他是｢墨綠｣這句話嗎？小地方他跟中央唱反調，決策部分他還是傾向執政那方，不是嗎？｢刪Q｣行動他是黃鶴樓上看翻船，｢四大公投｣他會根據風向球而做變換嗎？民眾都在等著看。

而國民黨為何淪為小三呢？意志不堅定，不知怎麼扮演在野黨。好容易刪Q一戰成功，接下來四大公投才是擺脫小三的關鍵。

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