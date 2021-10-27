城中城沒有管委會？那每個月500元的管理費繳給誰了？高雄城中城大火釀嚴重死傷，政府第一時間將矛頭指向管委會。許多城中城的住戶這才知道，原來一直以為存在的管委會，只是沒有法律效力的自救會而已。所以住戶過去繳納的管理費是繳給誰、用在哪，也沒有明確的監督機制。因此高雄市工務局建管處表示，還要進一步了解。

對此，內政部就更加積極地研擬修改《公寓大廈管理條例》，並強制規定老舊複合用途大樓限期內成立管委會，否則就有相關罰則。甚至還有些地方的公家單位，還開始「警告」老舊大樓的住戶，如果不趕快成立管委會，就有可能會發生像城中城這樣的憾事。然而針對外界提出管委會並非萬靈丹、管委會是「治標不治本」的質疑，內政部長徐國勇只表示，管委會至少是消防、公安方面強制力的第一步。

不過，所謂的強制力第一步，恐怕未必真能解決危老建築內部消防、公安、環境維護等迫切的問題；只是讓政府在發現問題的第一時間，能很快找到一個聯絡的窗口和交付責任的對象而已。因為實務上，當某棟沒有管委會的大樓被檢舉或是稽查出問題的時候，相關單位就必須派人挨家挨戶去聯絡或開限期改善單。對政府來說，這樣的作法不但曠日廢時，而且個別住戶或許根本不理，或是有心也沒有能力處理，導致最後可能拖了很長的時間，不但公共問題沒有改善，還消耗許多人力物力。

這就是為什麼城中城大火發生後的第一時間，政府會把腦筋動到管委會頭上。因為如果大樓有管委會，政府只需要發一份公文給管委會，要管委會限期改善就好。之後很多執行上的問題就不用政府自己來煩惱，相對來說，也就不算是政府的責任了。

可是政府這樣的作法，就是刻意忽視現實情況，不願意面對大多數管委會有責無權的窘境。政府把問題推給管委會以後，區分所有權人大會舉辦不起來，就算遇上建管和消防等公安相關的問題需要改善，就未必有辦法處理。限期無法改善，政府要對管委會開罰很容易，但問題沒有獲得改善，危及的依舊是住戶的居住安全。

熟知內情的專家在城中城大火之後就表示，政府真正需要改善的問題，是《建築法》和《消防法》當中，賦予建管和消防等部門的公權力。如果有違規或有安全疑慮，就應該要讓公部門直接介入協助改善，而不是消極地將責任推給住戶或是管委會。只不過如果修改《建築法》或《消防法》，政府需要傷腦筋的就是，如何衡量公權力介入的程度，不侵犯到民眾的個人及財產權利。就是因為牽連的層面過廣，政府才會將矛頭指向《公寓大廈管理條例》和管委會。

徐國勇所說的強制力第一步，難道只是政府卸責和模糊焦點的第一步？

（作者為口譯工作者）

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