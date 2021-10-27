中央流行疫情指揮中心副組長王必勝遭爆有婚外情，與一名林姓護理師往來密切，對此，他的頂頭上司中央疫情指揮官陳時中表示，王必勝在公領域表現很傑出，但私領域他就不便多談。

當然，普通一個人的私生活是不便拿到檯面上來討論，但別忘了，王必勝是公眾人物，是疫情指揮中心醫療應變組副組長，老百姓的生命安全都要靠其把關、不能有任何疏忽，萬一私生活領域出了狀況，那可不是你這當長官的一句話就能忽悠過去的。

陳時中領導疫情指揮中心這個團隊還真是有兩套標準，表面上很挺下屬，薦舉屬下醫療應變組副組長羅一鈞在國慶日引領唱國歌，難道唱歌不是個人私領域？陳時中自己也為歌手詹雅雯站台登巨蛋飆歌，難道也不是私領域、都不能讓人談論嗎？｢好事都歸花大姊，壞事都歸醜丫頭｣，3+11會議陳時中推給副指揮官陳宗彥，結果被抓包是自己在CDC開會時拍板決定的，陳時中的領導風格也不能討論？

王必勝的婚外情到底真相如何？如果周刊報導屬實，王必勝至此又不承認，那就是說謊，說謊的人誰還相信你工作上的表現？

我們不關心你的私領域，我們關心的是老百姓的生命安全，請搞清楚！

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