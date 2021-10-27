國民黨昨天（10/26）宣布針對12月18日四大公投案發起「夜宿凱道49天」並辦理1218場宣講，再加碼「公投綁蘇閣的不信任投票」。國民黨主席朱立倫3箭射向總統蔡英文、行政院長蘇貞昌，民進黨蔡蘇體制的信任危機浮現。

民進黨挾黨政資源即將啟動百場公投座談會，蔡總統親上火線扛先發宣講會，閣揆蘇貞昌也早迫不及待勤走下鄉護盤公投。國民黨的反制措施無疑升高兩黨對決態勢，不僅千場宣講力壓百場，夜宿凱道49天劍指蔡總統、再加碼「公投綁不信任投票倒蘇」。兩黨主席硬碰硬的「英倫大戰」，藍營戰略似乎略勝一籌。

事實上，民進黨內派系對於蔡總統一延再延換閣揆之事早已按耐不住，誰來接新閣揆傳得沸沸揚揚，目前黨內默契是公投後、新年前是啟動最佳換閣時機。沒想到朱立倫來個直球對決，加碼倒蘇至少發揮三個效應：第一是討厭蘇貞昌歹戲拖棚的綠營派系，會支持、暗助或消極動員，不會給蘇揆「最後一役逆轉勝」續命的任何機會。這當然也埋下民進黨蔡蘇信任危機的雷，甚至導致派系鬥爭而分裂的可能性。

第二是不讓蘇貞昌完成階段性任務來美化政績，蘇貞昌若因四大公投否決重大施政政策而「被換閣」，國民黨可居倒閣首功，額外多賺一筆政治紅利。第三是，國民黨要營造明年選舉的高昂氣勢，朱立倫需要凝聚支持者力量，想被黨提名者就必須累積戰功，公投加碼倒閣來得剛好，例如，有志爭取台北市長提名的蔣萬安和羅智強就必須拿出真本事，不能再像過去靠佛系態度不沾鍋來打混過去。

1218四大公投勝負已經綁定2022九合一選舉，國、民兩黨目標、策略都很明確，才剛從民調小勝的「第三勢力」民眾黨主席柯文哲有招嗎？

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