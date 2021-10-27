陳柏惟遭成功罷免後，有民進黨立委主張修法，將罷免門檻由25%提高到35%。對照民進黨在2016年11月，主導《選罷法》修法、降低罷免門檻時的各項論述。只能說，民進黨真敢！

針對民進黨想要修改《選罷法》、提高罷免門檻，網紅館長（陳之漢）一針見血的說「別輸不起！」律師葉慶元則酸民進黨，要不要乾脆直接修法成「只有國民黨的縣市長、立委及縣市議員可以被罷免！」簡單一兩句話，將民進黨的誇張行徑表露無遺。

從2016年民進黨重新執政迄今，前後不一致的主張與作為，被輿論批評「雙標、昨是今非、今是昨非」，已經多到罄竹難書；但是，民進黨人面對這些批評，一點感覺都沒有。到底是什麼樣的條件，給這些人能有這麼厚的臉皮、讓他們有這麼足夠的底氣，視國家法律如無物，視輿論批評如敝屣，說變就變、想改就改。

「台灣價值、芒果乾、抗中保台」，是民進黨不斷雙標的護身符。罷免韓國瑜成功時，蔡英文說讓台灣民主往前走了一步；罷免陳柏惟成功時，蔡英文則說台灣民主發展還需要大家努力。前後矛盾的原因很簡單，在蔡英文跟民進黨的眼裡，陳柏惟是抗中保台的代表、是自己人，韓國瑜是親中賣台的代表、是敵人。

罷免韓國瑜成功的夜晚，主導罷免的一方，強調高雄已從被邪惡吞噬的時刻，重新回到光榮城市、民主首都，更不忘強調愛與包容，呼籲擁抱不同立場的人。罷免陳柏惟成功的夜晚，林昶佐說拉下陳柏惟的作法，讓國民黨成為被國際認證的中國滲透勢力，讓台灣社會有更大的裂縫被中國介入。台灣價值及芒果乾交互運用的鐵證，赤裸裸呈現在國人眼前。

台灣社會在民進黨重新執政之後，已經走到不問是非對錯，只看顏色是否正確的死胡同。只要顏色對了，即便是肇事逃逸、酒駕肇事等滔天大罪，也能大事化小、小事化無。只要顏色對了，黑道可以變白道，邪魔歪道都可以變正道。

12月18日將舉行的四項公投案，包括反萊豬進口、核四商轉、珍愛藻礁及公投綁大選等，都是公共政策議題；但是，民進黨的操作，一定又會抬出「台灣價值、芒果乾、抗中保台」等護身符，來掩飾前後不一的雙標行徑。但是，大家不妨去看看民進黨黨綱，「反對新設核能發電機組，限期關閉現有核電廠」、「我國經濟發展長期剝削環境資源，加深台灣對於進口能源與核能的依賴」等文字歷歷在目。

即便四項公投案全部通過，民進黨政府勢將又比照2018年底通過的七項公投案，連理都不理。因為，民進黨會強調，這一切的所作所為，都是為了「親美、抗中、保台！」只能說，民進黨真敢！

（作者為自由撰稿者）

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