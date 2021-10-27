土耳其總統艾爾段23日指示土國外交部，立即宣告美、加、德、法、荷、丹麥、芬蘭、瑞典、挪威和紐西蘭等10國駐土耳其大使為「不受歡迎人物」，原因是此10國大使18日發表聯合聲明，要求土國當局釋放土耳其慈善家卡瓦拉。

土耳其外交部24日召見10國大使，表示該項聲明「不負責任」，艾爾段總統已經下令將彼等驅逐出境。美國駐土大使館於25日發出聲明，表示將遵守維也納公約，不干預土國內政。艾爾段總統旋即宣布撤銷驅逐令，結束此一外交史上極為罕見的危機。

在外交實務上，宣告特定人士為「不受歡迎人物」並將之驅逐出境是極為嚴重之事，何況是大使。土耳其發生此一極為罕見的外交事件，固然是由於艾爾段作風強悍，但是美歐國家心態可議，外交操作過於粗糙，也是重要原因。

2016年7月15日，一批有心人士聯合軍人發動政變，意圖推翻艾爾段政府，但政變迅即被平定。政府隨即大量逮捕相關人士，包括卡瓦拉，及許多教師、法官與記者。西方國家因此批評艾爾段藉機整肅異己，破壞新聞自由和司法獨立。

由於土耳其是《歐洲人權公約》的締約國，因此美歐等國要求土耳其履行公約所規定的義務，立即釋放卡瓦拉。

土耳其同時也是北約的成員國，因位居俄羅斯南方，控制黑海的出口，成為北約在南方圍堵俄國的守門員，因此與美國及歐洲國家關係密切。但是近年因國際情勢轉變，加上艾爾段作風強勢，土耳其與美歐國家漸行漸遠。

土耳其1987年申請加入歐盟，1999年成為候選國，2005年開始入盟談判。卻因為與希臘及賽普勒斯關係不睦，再加上種族、語言文化，尤其是宗教信仰與歐盟國家有極大差異，始終得不到歐盟的首肯，因此逐漸轉變對歐盟的態度。另一方面，土耳其因庫德族及敘利亞難民問題，需要與俄羅斯合作，因此積極改善兩國關係。

今年9月29日，艾爾段在黑海度假勝地索契與普丁會談，確定繼續向俄羅斯採購S-400系統防空飛彈，並討論強化雙邊在國防及太空探索方面的合作。

在卡瓦拉事件上，美國等10國大使雖然在人道及人權方面居於制高點，但是在操作上不夠細緻。此事應該經由國際人權組織向土耳其施壓。如果美歐想直接干預，也應該由大使館與土耳其政府私下溝通，而不是由大使們公然發表聯合聲明，令土耳其政府極為難堪。

美歐等國未能擺脫十九世紀帝國主義的心態，以「新八國聯軍」的姿態進逼土耳其政府，結果遭到強勢的艾爾段反擊，可說是咎由自取。

美國撤出阿富汗後，土耳其又與美歐國家發生嚴重齟齬，萬一土耳其憤而退出北約，恐將使北約南方門戶洞開，成為圍堵俄羅斯的破口。這恐怕也是美歐國家態度軟化的一項重要因素。

（作者為退休大使）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※