三中案馬英九宣判無罪，不讓人意外，因為北檢的起訴書，本就一個「扯」字。但換個角度想，北檢寫出這樣的起訴書，似乎也是婉轉的表達：「我也是被逼的」，多數民眾大概更覺得檢察官對馬英九的起訴，完全是政治力在左右。

三中案起訴書認定的事實是：在國民黨要賣中廣的時候，當時的國民黨中評會主席高育仁出價較高，但馬英九為了符合「黨政軍退出媒體」條款，寧願賣給出價較低的趙少康。

北檢認為，就算國民黨沒有退出中廣，「其法律效果僅為『處廣播、電視事業10萬元以上、100萬元以下罰鍰』」，也不會把中廣的執照吊銷；但馬英九為了省這100萬元的罰鍰，硬是要少賣15億元，這就是「背信」。

幫北檢翻譯：如果公司「違法」可以賺更多錢，那「守法」反而是「背信」；這樣的邏輯出現在中華民國檢察官的起訴書上，好像有點教壞囝仔大小。難道以後要跟小朋友說，守法也要算成本效益？當然法院會判無罪。

北檢對馬英九的荒謬之處，還不只這一例。當年要起訴黃世銘跟馬英九報告司法關說案是「洩密」，北檢說：「黃世銘洩露應保密的通訊監察譯文予馬英九」；之後要起訴馬英九，北檢又改口：「馬英九基於總統職務，得悉前揭應秘密之監察通訊資料……」。

用膝蓋來想，如果馬英九接受黃世銘報告是因為「總統職務」，那黃世銘就不是「無故洩漏秘密」；如果非因總統職務，那馬英九對於非因職務所悉之資訊就沒有保密義務。換句話說，北檢既然起訴了黃世銘，就沒有起訴馬英九的道理，北檢做這兩個自相矛盾的起訴，原因當然是—政治。

還有大巨蛋案，遠雄以「權利金為零」的條件得標大巨蛋，之後馬市府三度想要廢除遠雄的「最優申請人」資格，被扁政府的工程會三次打槍，沒辦法只好跟遠雄議約。議約時，馬市府想要增加權利金，遠雄只願意提撥稅後淨利的千分之一，每年不到二百萬元，最後兩邊喬定維持零權利金，但遠雄增加每年1.1億元的回饋金。退步來講，在遠雄以零權利金得標的前提下，北市府的談判代表李述德頂多是「殺價不成功」，結果李述德因為「殺價不成功」而被北檢起訴圖利，那以後都請檢察官去議約可以嗎？

不需要是法律人，也看得出上述三個案子非常荒謬，也就是說民進黨為了追殺馬英九，已經是無所不用其極，也不顧觀感了。那難道檢察官完全沒有抵抗政治力的方法嗎？當然有，這些司法人員可是跟法官一樣享有終身職與高薪地位的公務員呢，怕什麼施壓？不過，不想觸怒龍顏的檢察官們，抵抗的方法卻很荒謬：寫一份很荒謬、很可笑的起訴書，來讓法官打槍，就像現在的北檢這樣。

今天的宣判，不會是民進黨追殺馬英九的終點，接下來還有上訴。據說，還有三百個案子在等著馬英九。這三百個案子裡，只要有一個案子的法官不中立，那就被民進黨賭到了。這種訟海戰術，讓馬英九疲於奔命，也可以使民戰慄—各政黨都知道，少惹民進黨。

但民進黨的追殺，反而讓外界發現，國民黨寧願少賺十五億元，也要落實「黨政軍退出媒體」，這不正是台灣民主化的一個里程碑嗎？相較於民進黨現在的「媒體進入黨政軍」，蔡英文你真的是要羞羞臉了！

（作者為政治幕僚）

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