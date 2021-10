美國國務卿布林肯(Antony J. Blinken)於10月26日發表聲明表示「支持台灣參與聯合國體系」,英文原文是「Supporting Taiwan’s Participation in the UN system」,對此台灣各界當然要表示感謝美國的支持,但千萬不要認為布林肯的這份聲明是在支持台灣加入聯合國成為會員。

布林肯用了「參與」(Participation)而非「加入」(Join UN or become a member of UN),用了「聯合國體系」(UN system)而非單獨使用「聯合國」(UN),台灣要確實瞭解美國發表這篇聲明的用意,千萬不要錯誤解讀。在整篇新聞稿中,布林肯提到的「聯合國體系」有二個,其一是「國際民航組織」(International Civil Aviation Organization ICAO),另一個是「世界衛生大會」(World Health Assembly WHA)。

這二個聯合國體系下組織所舉辦的活動在2008至2016年中國國民黨執政時,台灣就以貴賓或觀察員身分有意義地參與了,只是2016年民主進步黨執政後,由於兩岸關係惡化,台灣不但無法參加ICAO、WHA與「國際刑警組織」(International Criminal Police Organization,通稱:INTERPO),甚至還失去了聖多美普林西比、巴拿馬、多明尼加、布吉納法索、薩爾瓦多、索羅門群島、吉里巴斯等7個邦交國。

美國「支持台灣參與聯合國體系」固然可喜且要表示感謝,但更重要的是兩岸關係改善,台灣才能拓展國際活動空間,除了在中國國民黨執政時多次參與ICAO、WHA 與INTERPO外,在兩岸簽署「經濟合作架構協議」(ECFA)與「服務貿易協議」後,不久就與紐西蘭、新加坡簽署經濟合作協議,大幅拓展國際經貿活動空間可以得到明證。

布林肯在聲明最後再次重申「與我們的『一個中國』政策一致」(consistent with our “one China” policy),「並在台灣關係法、三個聯合公報與六項保證的指導下」(which is guided by the Taiwan Relations ACT the three joint Communiques and the Six Assurances)。由此可知,美國一直主張「一個中國政策」(One China Policy)並未改變;遵守美中三個公報,包括1972年「上海公報」、1979年的「建交公報」與1982年的「八一七公報」也從未改變;1979年通過的「台灣關係法」(TRA)與雷根總統時期的「六項保證」也從未改變;希望兩岸和平解決爭議、絕不允許台海任一方片面改變現狀的基本立場更沒有改變。

美國雷根總統執政時給予台灣的「六項保證」包括:第一、美國未同意設定終止對台軍售的日期(The United States has not agreed to set a date for ending arms sales to Taiwan);第二、美國未同意就對台軍售議題向中華人民共和國徵詢意見(The United States has not agreed to consult with the PRC on arms sales to Taiwan);第三、美國不會在台北與北京之間擔任斡旋角色(The United States will not play mediation role between Taipei and Beijing);第四、美國未同意修訂《台灣關係法》(The United States has not agreed to revise the Taiwan Relations Act);第五、美國未改變關於台灣主權的立場(The United States has not altered its position regarding sovereignty over Taiwan);第六、美國不會對台施壓,要求台灣與中華人民共和國進行談判(The United States will not exert pressure on Taiwan to enter into negotiations with the PRC.)。

正確並充分瞭解美國政策後,台灣才能制定最適合自身發展的大陸政策,千萬不要錯誤解讀,更不要泛政治化對台灣內部進行宣傳,如此不但會失去美國支持,更會進一步破壞兩岸關係未來發展。最後再次強調的是美國國務卿布林肯所說「支持台灣參與聯合國體系」,指的是支持台灣參加ICAO、WHA等國際組織及其舉辦的活動,並非加入聯合國成為會員!

(作者為海峽兩岸經貿文化交流協會秘書長)

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※