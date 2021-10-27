蔡政府執政無方、民怨四起，依台灣民意基金會最新調查，如果明天四大公投投票必「4比0過關」。蔡英文總統不思民之所欲，27日針對公投喊話「四個不同意，台灣更有力；四個不同意，台灣不會亂下去」。顯然蔡執政已方寸大亂，公然向民意宣戰！

原本8月28日舉行的「重啟核四、珍愛藻礁、反萊豬及公投綁大選」四大公投，民進黨想方設法拉長戰線，以疫情為由延至12月18日投票，沒想到陳柏惟會被罷免，振奮了藍營，如果明天就投票，民意趨勢將是「四個同意，台灣更有力；四個同意，台灣不會亂下去！」

四大公投關注的族群原本大不同，有人擔心缺電、有人關心環保、有人在意食安、也有人在乎政治操作，其中除了攸關核電家園的反核四是民進黨不變的口號，其餘3項公投都是民進黨在野時極力主張的訴求。因此，蔡政府現在擬透過超過百場的說明會，說服國人投出4張不同意票，等同打自己耳光！

以反萊豬為例，民進黨以往藉著反中優勢，可以不斷在公共政策霸王硬上弓，即使有民怨也會被反中操作淹沒，今年初蔡政府同樣套路強行開放萊豬進口，行政院還強硬宣布萊豬零檢出自治條例無效，地方縣市首長為維護食安抗命，搞得中央與地方不同調，是四大公投第一波強烈反彈的民意。

民進黨拉長戰線的如意算盤，如今因陳柏惟被罷免而大亂，連原本不受關注的重啟核四公投，支持人數也暴增，形勢完全逆轉。這些原本可能對核電不關心者，如今倒向支持重啟核四，很大的原因之一就是對蔡政府執政的不信任，因此蔡總統對公投的公開喊話，顯得格外諷刺。