民進黨的修憲計畫正在逐步推進，前景未卜。其主要目的之一，是廢除監察院和考試院，將監察權移交立法院，並將考試權移往行政院。換言之，原本強調公正、獨立、自主、非黨派性的監察權與考試權，將改由高度政治化與黨派性的行政與立法機關掌控。而原先以權力分工與相互合作為特色，強調文官中立、促進政府善治、強化行政績效的五權憲法體制，勢將告一終結。

但是，具備高度政治性又受黨派政治強烈影響的立法院，究竟如何才能承擔起旨在摘奸發伏、促進廉政、超越政黨擺布、落實陽光監督的監察權呢？

根據「國際監察組織」的統計，目前全球已有超過200個民主國家和地區，設置了獨立、自主、非黨派性的「監察使」機制，藉此接受民眾陳情、反映民意訴求、糾正行政違失，並改善政府治理能力。現在，民進黨為了推動修憲竟然要將獨立、超黨派的監察院廢除，轉交由低效、政治化的立法院行使，這不但違背了全球民主發展與良善治理的大趨勢，也將造成權力分工機制的紊亂和憲政體制的糾結。

到底監察權將以何種形式在立法院繼續存在呢？下列的關鍵問題值得深思與探討：其一，彈劾權、糾舉權、糾正權將如何行使？調查權將如何啟動？是交由立委個人行使、還是改由委員會集體決定與運作？

其二，每年、每季監委到各縣市訪視並接受在地民眾就近陳情的地方巡查機制，是否改由立委行使？而工作繁忙的立委真有時間親自承擔這樣的任務嗎？

其三，陽光四法將如何執行，又將由誰負責？立法院如何才能讓監督政治人物的《遊說法》、《政治獻金法》、《利益衝突迴避法》、《公職人員財產申報法》發揮真正的功效，並得到民眾的信任？

其四，原先監察院與審計部之間的垂直分工機制，藉此監督政府財政紀律與行政績效的合作關係將如何持續？對政府機關與官員的警示作用還能持續生效嗎？

其五，監察權究竟是交由立法院之下的常設委員會─「監察委員會」來承擔？還是另設置「監察總署」或「監察部」，承擔起執行的任務？在監察權改制的過程中，是將監察院的全部機關與人事平移過去，還是將機關組織逐一拆解，全面重整，並與立法院的現有人員、機制進行重組？

其六，監察權究竟是由立委之間產生「監察委員會委員」來承擔？還是由另外選出專門「監察使」來負責？而後者究竟是由總統提名、經立法院同意產生，還是委由立法院逕行選擇與任命？

其七，目前監察院下轄的「人權委員會」將成為立法院的常設委員會，還是改設為立法院之下另一個獨立機關？而它的調查權、糾正權又將如何行使？

如果上述問題不能得到合適的安排與充分的解決，監察院的廢除與監察權的改制將是一場治絲益棼的制度性災難！

（作者為中國文化大學教授）