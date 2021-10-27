坊間有一本荒謬離譜的書《八國聯軍乃正義之師》，筆者不禁懷疑這是外國人所寫用來誣衊醜化中國人的一本書，如係國人所寫，真不知其主體性在哪兒？

民進黨推動「去中國化」，顛倒歪曲歷史由來已久，指不勝屈，簡直罄竹難書。隨意舉例：說清廷對台灣的態度是「鳥不語，花不香，男無情，女無義，棄之不足惜。」歪曲清政府說棄台如敝屣。殊不知光緒皇帝含淚簽署《馬關條約》文本，他還說「台灣失，全天下人心盡失」等語；康有為等聯合在京舉人公車上書皇帝，要求毀約、遷都、再戰。難道都一筆抹滅嗎？

台獨人士還造謠說《馬關條約》是中國「合法割讓」台灣澎湖，二戰後日本只說放棄台灣澎湖，並未指明台澎歸屬，所以「台灣地位未定」。殊不知清廷是因遭日本偷襲被迫打了中日甲午戰爭，不幸戰敗簽下城下之盟，忍痛割下當時全國最進步、最現代化的一個省─台灣；除此之外日本還要求割讓遼東半島，這個中國的戰略要地和皇興要地，係東北滿洲故土，還讓賠款由2億兩再增3000兩，平均每個中國人負擔半兩多款項，約現值台幣萬餘元。

他們誣陷《開羅宣言》和《波茨坦宣言》，說那只不過是新聞公報，無法律效力。試問3個國家元首約集召開的高峰會議，通過的公報竟然無效？非要三巨頭簽名蓋章才算數？難道美國國務院的條約檔案收進該兩公報只是新聞剪報？難道俄國、日本的北方四島要回復原狀再歸日本？朝鮮半島的南北兩國政權要重來返回日本殖民統治？為何戰後的國際秩序都遵守這兩個公報？如此荒誕不經的「台灣地位未定論」居然還寫進依108課綱所編的高中歷史課本裡！

「欲滅其國者先滅其史」，民進黨力推去中國化，先大肆簡化中國史，使莘莘學子不認中國人，不知岳飛、文天祥這些民族英雄，更不知于謙、袁崇煥之悲劇英雄，真是「不知有漢、無論魏晉」！試問，不知歷史史實的前因後果，如何談歷史專題研究？換言之，無編年體的《資治通鑑》，哪有紀事本末體的《通鑑紀事本末》？同心圓理論從未見諸中外任何歷史研究及史學方法論，荒謬絕倫，莫此為甚！

發生在1947年的二二八事件，明明是外力介入的皇民台獨分子，反中反華的皇民利用一次查緝私菸引發的糾紛起而作亂，硬要說是官逼民反。林濁水都不小心說溜嘴、露了餡，他說二二八是光榮起義，何來平反？何來賠償？意味這些二二八烈士後代親屬應向未來的「台灣共和國」政府要求入祀「台灣國」忠烈祠！

說八國聯軍是正義之師，涉及義和團的歷史定位及其歷史評價，幾年前早見諸於香港《亞洲周刊》報導大陸兩派學者的論戰，無論如何都要站在中國人的主體性再給予歷史評價，說八國聯軍為正義之師，不但有失中國人立場，根本是漢奸史觀，那可是要遭14億人加2300萬人鄙視和唾棄的！（作者為退休歷史教師）