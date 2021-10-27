罷免台灣基進黨台中第二選區立委陳柏惟的「刪Q行動」落幕，陳柏惟本人雖自認為不算輸，但畢竟立委出局已成定數，罷免前時代力量、目前無黨籍的台北市中正萬華區立委林昶佐的「清林散昶行動」（簡稱清昶），正如火如荼地進行中。

太陽花水退 空心人現形

無論罷免立委林昶佐最後是不是能成功，值得注意的是，包括前民進黨桃園市第7選區市議員王浩宇以及3Q陳柏惟，連續兩名泛綠民代遭到罷免出局，引發了民進黨的高度憂慮，甚至已有多位民進黨籍的民意代表提案要修《選罷法》、提高罷免門檻，「拆彈」用意明顯。只不過，刪Q才剛過，綠委就提這種建議，讓人覺得民進黨就是「輸不起」，觀感實在不好。

從2017年罷免新北市第12選區立委黃國昌，到今年的王浩宇、高雄市第9選區市議員黃捷、陳柏惟，儘管其中有的罷免案過關，有的沒有，但包括進行中的林昶佐，這些政治人物都屬泛綠陣營，且有一個共同特色就是他們當年之所以能夠當選，與2014年的太陽花學運所帶動的反中、抗中風潮有直接的關係。

以反服貿為訴求的太陽花學運，力阻台灣與大陸之間的任何連結，當年的學運及後續所引發的社會運動，直接促成國民黨在2014年地方九合一大選、2016年及2020年兩次立委及總統大選的挫敗，並推升民進黨蔡政府完全執政，台灣的政治生態因而出現了強烈的板塊移動。

國民黨馬英九政府在2010年與大陸簽訂《海峽兩岸經濟合作架構協議》（ECFA），並預備與大陸進行貨品貿易、服務貿易、投資保障以及爭端解決協議協商，以進一步形成兩岸間的自由貿易協定（FTA），但遭到時任民進黨黨主席的蔡英文率全黨反對，蔡英文並稱ECFA是糖衣毒藥，要求國人「千萬不要上當」。

不過，蔡英文執政後，並未廢除ECFA，甚至在傳出大陸可能在ECFA實施滿10周年的2020年廢止該項協議後，包括經濟部、陸委會等部會還公開向大陸喊話、呼籲不要廢止ECFA，讓民眾見識到民進黨態度前後不一的矛盾。

這段期間，多位當年在「太陽花學運加持、下架國民黨」的風潮下，攀登政治高峰的綠色政治人物，因為不具備政治專業、不經營選區、不為選民服務等理由，在學運風潮過後被選民所拋棄，例如2020年落選的前時代力量立委洪慈庸、民進黨立委呂孫綾等。堪稱「太陽花黨」的時代力量，在2020年的立委選舉中，5席區域立委全軍覆沒，政黨票可取得3席不分區立委，排名第4名的黃國昌因而未能入列，連任失利；接著就是今年一連串的罷免案。

這些落馬的民意代表大多並不適任，選民當初可能只是因為一時激情的「錯愛」，把票投給了他們，待潮水過後，才看清原來他們是一群沒穿褲子的空心人。

完成ECFA後續 助攻CPTPP

自2014年至今，國內外的經濟情勢出現了重大的改變，在經濟部分，除了美中爆發貿易戰、科技戰之外，以東協國家為核心、大陸主導的《區域全面經濟夥伴協定》（RCEP）已於2020年11月完成簽署，可望在簽署後的2年內可以正式生效。

RCEP號稱是全球最大的自由貿易協定（FTA），不過，蔡政府對參與RCEP始終沒有興趣，而寄望於參加本由美國主導的《跨太平洋夥伴協定》（TPP），不料，美國總統川普於2016年上任後旋即宣布退出，而後日本接棒主導、並改名為《跨太平洋夥伴全面進步協定》（CPTPP），蔡政府也一再告訴國人積極準備參與中。沒想到大陸竟在9月16日正式申請加入CPTPP，蔡政府也趕緊在9月22日宣布將申請加入，政務委員鄧振中並說台灣成功的機會很大。將於明年接任CPTPP輪值主席國的新加坡，已明確表態支持中國大陸，表明支持台灣加入CPTPP的日本台灣交流協會首席副代表星野光明則直言，台灣對加入CPTPP的態度恐怕「過於樂觀」。

CPTPP屬於高級別的貿易協議，兩岸想加入其實都有一定的難度，如果蔡政府真的把加入CPTPP當作是一件非完成不可的任務，就該先與大陸完成ECFA後續協議，這才是到達CPTPP之路，蔡英文不妨想想，馬政府簽了ECFA之後，台灣與新加坡和紐西蘭簽了FTA，然而，自從蔡政府關閉了與大陸間的經貿協議後，台灣就再也沒有與主要的貿易夥伴簽訂FTA，由此可知，穩定的兩岸關係才能有助於台灣走向世界。

後太陽花的夢醒時分，許多選民用手中的選票送走了那些只會嚷嚷著抗中保台的民意代表，那麼，蔡政府何時才會清醒呢？