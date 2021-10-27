據我國防部即時軍事情資顯示，10月26日中共軍機計有運-8指通機、運-8技偵機及運-8遠干機各1架、殲-16機2架、米17機1架、武直10機1架出現在我國西南海域，我方首次發現有武裝直升機出海演訓；正巧美國華府智庫「新美國安全中心」（CNAS）26日發布報告，針對模擬「中共入侵東沙島」兵推想定，發現美台「幾乎找不到可靠的手段」，能在不讓衝突進一步升級下迫使共軍撤出該島。

另，10月25日為「中華民國」被迫退出聯合國50週年，針對當年聯合國大會通過的「2758號決議」，我外交部發言人歐江安強調，該決議只有決定中國獲得聯合國席次的問題，並未賦予中共在聯合國有代表台灣人民的權力！美國國務卿布林肯26日發表聲明，美國呼籲「所有聯合國會員國」，支持台灣有意義參與聯合國體系，觸動中共敏感神經。

首先，10月26日我方發現台灣西南空域近廣東東南空域，有武直10機及米17機各一架。依據中國大陸軍語辭典釋義「武裝直升機」可對地面、水面、水下目標實施空中攻擊。查詢發現，近期共軍陸航某旅曾納編前述兩者進行海上飛行訓練，及米17機型與登陸艦船進行海上聯合訓練。再據外媒報導，美國海洋測量船瑪麗•西爾斯號此刻正在東沙群島東南海域進行海底地形地貌探測、水文、氣象等快速測繪作業，或有敏感巧合。

其次，美日等多國海軍近期密集在南海頻頻演訓，依據10月26日共軍作戰機、特種機組、直升機組等編隊、與近期南海態勢感知反應美軍「卡爾文森號」航艦打擊群與日本海上自衛隊直升機護衛艦「加賀號」在南海進行演練。10月26日共軍空中兵力在我西南空域進行演練，推判為共軍「戰區主戰」下指揮陸、海、空軍小規模的「聯合對海突擊」演練。針對於「聯合對海突擊」中，「突擊」二字釋義，係集中兵力、火力和信息力主動對敵實施急速而猛烈打擊的作戰行動，分為地面、海上、空中等突擊模式。因此，中共不排除對台灣近期頻密拋出「新兩國論」、參與聯合國體系呼聲，藉此展示軍事威懾維護領土主權，欲迫使我方改變政治意圖，同時也可向在南海美日同盟海軍艦隊，傳達軍政訊息。

最後，提醒我國防部相關單位，需注意近期共軍東南及當面兩棲機步與陸戰旅調動、東南部戰區登陸艦支隊所屬登陸艦船、陸航運輸與空軍空降單位活動，是否有擴大情事發生，此外，美航艦與日直升機航母等，南海演訓後北上返回駐地，共軍或有調動兵力以為因應。

（作者為文化大學國發所博士候選人）

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